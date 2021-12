Niemcy. "Szczepienia czynią wolnym" – tym razem na transparentach w Norymberdze

Głośnym echem odbiła się w naszym kraju manifestacja przeciwko obostrzeniom pandemicznym zorganizowana przez liderów Konfederacji w okolicach Sejmu, gdzie na jednym z transparentów firmowanych przez polityków tej partii widniał napis „Szczepienia czynią wolnym”. Spotkało się to z burzliwymi reakcjami nie tylko polityków, ale także internautów postulujących szacunek do pamięci o ofiarach niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej. Teraz to samo hasło pojawiło się na proteście w Norymberdze w Niemczech.

Jak donoszą media w manifestacji w Norymberdze uczestniczyło około 12 000 osób, które demonstrowały przeciwko działaniom niemieckiego rządu w związku z koronawirusem. Wśród transparentów i plakatów niesionych przez uczestników protestu były także takie z hasłem "Szczepienia czynią wolnym", które bezpośrednio nawiązują do napisu na bramie niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz-Birkenau.

Jak przypomina niemiecki dziennik „Welt”, we Freiburgu w sierpniu br. za noszenie tabliczki z takim samym napisem mężczyzna został skazany, a jako uzasadnienie wyroku podano tam podżeganie do ludobójstwa.

W czasie obecnego protestu w Norymberdze można było też zobaczyć naklejki przypominające żydowską gwiazdę.

