Barbara Nowak: Tylko Andrzej Duda gwarantuje bezpieczeństwo dzieciom

W Polsce tworzą się społeczne komitety poparcia dla prezydentury Andrezja Dudy. W Małopolsce sowje poparcie wyraziła kurator oświaty, Barbara Nowak. Jednoznacznie stwierdziła, że: „Tylko Andrzej Duda gwarantuje bezpieczeństwo dzieciom”.

Nowak w swoim tekście na portalu Polityce.pl odniosła się do kończącej się kampanii prezydenckiej. Na wstępie zaznaczyła jak zmasowany atak przetacza na Nią co jakiś czas „Gazeta Wyborcza”, używając wiele manipulacji, pomówień i kłamstw.

W toku dyskusji m.in.: o edukacji seksualnej w szkołach oraz ideologii LGBT, małopolska kurator oświaty stawia na prezydenta Andrzeja Dudę. Napisała: „Tylko Andrzej Duda wyraźnie i stanowczo powiedział, że będzie stał na straży i bezpieczeństwa dzieci. Nie była to enigmatyczna deklaracja. Cała Polska usłyszała wielokrotnie, z mocą wyrażane osobiste zobowiązanie Prezydenta Andrzeja Dudy do pilnowania, aby do polskich szkół nie miała wstępu ideologia gender/LGBT, która za nic ma naukowe fazy rozwoju dzieci. Bez znawstwa psychiki dzieci, ale z ogromną determinacją i pośpiechem wprowadza w świat seksu właściwie od niemowlęctwa. Sztucznie rozbudzając seksualność dzieci, od najmłodszych lat, wpaja fałszywą wiedzę na temat płynności płci czy orientacji seksualnej, co w efekcie doprowadza u dzieci do wielu zaburzeń. Podstępna ideologia odbiera im dzieciństwo”.

W dalszej części zwróciła uwagę na kandydaturę Rafała Trzaskowskiego, który „zaplanował wprowadzenie do szkół funkcjonariuszy, którzy dzieci - podkreślam dzieci (!) podzielą wg rzekomych preferencji seksualnych. Program promowany przez urzędującego w Warszawie prezydenta ukierunkowany jest na segregowanie! Przy czym tylko jedna grupa wg Rafała Trzaskowskiego zasługuje na uwagę dorosłych. Pomysł na dyskryminowanie dzieci, tych które zachowują się normalnie, czyli jak mówią genderyści – standardowo, spotkał się z mocnym sprzeciwem Prezydenta Dudy, który podkreśla, że dla niego ważne jest każde dziecko, jego dobro i harmonijny rozwój”.

Nowak podkreśliła, że „W debacie telewizyjnej z udziałem wszystkich kandydatów na prezydenta Polski tylko jeden Andrzej Duda nie wybrał łatwej i populistycznej poprawności politycznej, nie uciekł się do kokietowania lewej strony i powiedział w sposób nie budzący wątpliwości, że rodzinę określa 18 pkt Konstytucji RP, a dzieci będzie bronił przed niszczącą ideologią LGBT”.

Skrytykowała postawę Krzysztofa Bosak, pisząc, że „Kandydat Konfederacji nie wykorzystał okazji, zlekceważył temat ideologii LGBT, zlekceważył jej szkodliwość, właściwie nie podjął tematu uznając go za nieistotny”.

