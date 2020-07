O czym na urlopie w puszczy myśli Rafał Trzaskowski?

Rafał Trzaskowski tworzy swój ruch. Szczegóły tej inicjatywy na chwilę obecną nie są znane. Prezydent Warszawy jest na urlopie, jednak wczoraj spotkał się z mieszkańcami Bytowa.

Inicjatywe tworzenia nowego ruchu przez polityka KO Szymon Hołownia uważa, że skopiowanie swojego pomysłu. Ze strony polityków KO w stronę Hołowni jest wiele ciepłych słów, to obie inicjatywy będą dla siebie konkurencją .

Trzaskowski utrzymać ludzi, którzy na niego głosowali w wyborach na Prezydenta RP. Prezydent Warszawy już zapowiedział stworzenie ruchu "Nowa Solidarność". We wrześniu ruch ma zdecydowanie dać o sobie znać. Oprócz nazwy nic jednak nie wiadomo.

Rafał Trzaskowski obecnie jest na urlopie/ Politycy zwiżani z KO mówili o tym, że pojechał "do puszczy" się namyślić. O czym myśli polityk KO i kandydat na prezydenta RP w ostatnich wyborach? Czy jego ruch okaże się sukcesem?

Być może o tym jak ruch ma wyglądać. ,, Nowa Solidarność” ma być spełnieniem wizji Rafała Trzaskowskiego , a nie wizją Platformy Obywatelskiej. Jak będzie w rzeczywistości?

Zdaniem Borysa Budki, nowy ruch ma uzupełniać to co daję już Koalicja Obywatelska. Ruch ,,Nowa Solidarność” ma być przeznaczony dla tych obywateli, którzy nie chcą zapisywać się do partii.

Pomimo przebywania na urlopie Trzaskowski pojawił się w Bytowie, gdzie spotkał się z samorządowcami i mieszkańcami tego miasta.

rr, onet.pl