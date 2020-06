O. Tadeusz Rydzyk: Cała prawica musi postawić na Dudę

26.06.20, 19:07 Fot. screenshot - YouTube (Radio Maryja)

O. Tadeusz Rydzyk zaapelował do prawicowych kandydatów, aby zrezygnowali ze startu w wyborach i przekazali swoje poparcie ubiegającemu się o reelekcję prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Wcześniej taki postulat wysunął na antenie Radia Maryja prezes ZHcR dr Bogusław Rogalski.

Toruński redemptorysta wezwał kandydatów z prawicy do przekazania swojego poparcia Andrzejowi Dudzie. Jak mówi:

- „Jeżeli ktoś będzie miał 5 proc., nawet 9, 12 nawet gdyby miał, ale może i 1 proc., trzeba te wszystkie procenty pozbierać i wybrać jak najlepiej”.

Zakonnik odniósł się również do organizowanej zawsze drugiej niedzieli lipca pielgrzymce Radia Maryja na Jasną Górę, która w tym roku mogłaby przypaść w dzień II tury wyborów:

- „Chciałbym powiedzieć, że 12 lipca to jest druga niedziela lipca. My co roku wtedy mamy pielgrzymkę [Radia Maryja] na Jasną Górę. I ze względu na wybory – oby nie, ale gdyby musiała być druga tura - przełożyliśmy wszystko na sobotę 11 lipca. Z myślą o tym, że słuchacze Radia Maryja wybiorą właściwie. Ja już wiem, kogo będę wybierał” – mówił o. Rydzyk.

Wcześniej z podobnym postulatem wystąpił prezes ZChR dr Bogusław Rogalski, eurodeputowany VI kadencji, doradca frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) ds. międzynarodowych:

-„Wystąpiłem z kolejnym apelem w imieniu Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin do kandydatów centroprawicowych, a przede wszystkim do tych czterech, do których apelowałem dwa tygodnie temu, do Krzysztofa Bosaka, Mirosława Piotrowskiego, Stanisława Żółtka i Marka Jakubiaka – wówczas apelowałem do nich, aby zrezygnowali i swoje ambicje osobiste porzucili na rzecz dobra wspólnego, na rzecz tego aby jeden kandydat mający największe szanse po prawej stronie sceny politycznej reprezentujący świat wartości bliski nam wszystkim, czyli Andrzej Duda, aby mógł zostać prezydentem już w pierwszej turze. Niestety ci czterej kandydaci nie wysłuchali apelu, a wręcz przeciwnie – część z nich, a zwłaszcza działacze Konfederacji – zaatakowali mnie bardzo mocno w mediach społecznościowych. Tym razem zwracam się do sumień wyborców tych kandydatów centro-prawicowych i apeluję do nich, aby nie marnowali głosu i aby oddali swój głos w tych wyborach na obecnego prezydenta Andrzeja Dudę, tak, aby miał jak największe szanse wygrania już w pierwszej turze. A gdyby doszło do tury drugiej, aby oddali swój głos również na niego w tej drugiej turze, bo każdy głos w tych wyborach będzie bardzo ważny” – powiedział na antenie Radia Chicago.

kak/prawy.pl