O. Tadeusz Rydzyk: Trwa wojna cywilizacyjna, od naszego wyboru zależy przyszłość

O. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, podkreśla w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”, że wybór, jakiego dokonamy w najbliższą niedzielę, będzie wyborem cywilizacyjnym. To wybór pomiędzy cywilizacją łacińską, a antycywilizacją.

O. Tadeusz Rydzyk przytacza w rozmowie wzór św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Jak podkreśla duchowny, musimy podążać za przykładem ich życia:

- „To jest bardzo jasne: nie narzekać, nie wpadać w pesymizm, tylko wziąć się do modlitwy i roboty. Dzieci dobrze wychować, szkołę, uniwersytety uratować. To jest też mój apel do rządzących, do rodziców, do wszystkich” – mówi dyrektor Radia Maryja.

- „Można szybko odnowić Ojczyznę, jeżeli będzie właściwe wychowanie i kształcenie, jeżeli nie będziemy rozszerzać błędów i zahamujemy ich rozpowszechnianie” – dodaje.

Duchowny zwrócił uwagę na to, że obserwujemy dziś na świecie wojnę cywilizacyjną. Odnosząc się do niedzielnych wyborów prezydenckich stwierdził, że będziemy musieli „wybierać pomiędzy cywilizacją łacińską a antycywilizacją, między Polską biało-czerwoną, z jej najpiękniejszą kulturą od Mieszka I, a liberalizmem lewicowym, z wszystkimi konsekwencjami: antykulturą, antyetyką, walką z Panem Bogiem, walką przeciw normalnej rodzinie”.

