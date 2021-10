Obrzydliwa manipulacja Tomasza Lisa - kłamie na temat dzieci na granicy z Białorusią

- Polska’2021-Bóg, honor i dziczyzna – taki wpis umieścił redaktor naczelny Newsweek Polska i załączył do niego zdjęcie dziewczynki śpiącej w lesie. Problem jednak polega na tym, że nie jest to ani granica Polski i Białorusi ano nawet nie jest to zdjęcie zrobione w ostatnim czasie, co naczelnemu Newsweeka bardzo szybko wytknęli internauci.

- Tomasz Lis załącza pisze w tweecie nieprawdę... Zdjęcie pochodzi z granicy serbsko-wegięrskiej z 2015 roku... Link poniżej – pisze jeden z twitterowiczów i załącza link do oryginalnego materiału.

Czy naczelny Newsweeka wpisuje się świadomie czy raczej bezwiednie w wojnę hybrydową Moskwy i Mińska? Jak to zrobił ostatnio na przykład portal Onet przeklejając kłamliwe informacje ambasadora Rosji w Polsce nt. cen i przesyłu gazu, nie umieszczając przy tym nawet słowa sprostowania.

⬇️ https://t.co/ZwyoVGT9EG pic.twitter.com/h9b3F7hmXH — Piotr Fydrych 🇵🇱 (@FydrychPiotr) October 12, 2021

