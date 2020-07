Obrzydliwe. Kondrat w ,,Wyborczej'': Polska jak stół, przy którym ktoś puścił bąka

Kolejny żenujący popis Marka Kondrata. Od pewnego czasu aktor mieszka w Hiszpanii. W tym czasie zdążył najwidoczniej znienawidzić swoją Ojczyznę na tyle, by w rozmowie z „Wyborczą” powiedzieć o Polakach:

„Z piwnicznego okienka wynurzył się łeb narodu, ale tułów wciąż pozostał w piwnicy. Zablokował się i nie chce wyjść. Ci otwarci, lepiej wyedukowani chcą być częścią świata, ale co zrobić z tamtymi?”.

Polacy są dla niego zbyt mało postępowi, ponieważ nie jeżdżą za granicę. Dalej jest tylko gorzej. Kondrat mówi bowiem:

„Poprawność jest czymś pożytecznym. Jak siedzimy przy stole, to – za przeproszeniem – nie puszczamy bąków…”.

W tym momencie stwierdza, że to Polska jest stołem, przy którym do takich zachowań dochodzi.

Szczerze? Zgadzam się z Kondratem. Co z nimi zrobić? Z zakompleksionymi gburami z piwnicy? Z Kondratem resztą?