Odlot! Budka chce odebrania obywatelstwa Kurskiemu

Na spotkaniu ze zwolennikami PO lider tej partii Borys Buska poruszył m.in. temat Telewizji Polskiej. Nie przebierał w słowach. Zasugerował nawet możliwość odbierania obywatelstwa … Jackowi Kurskiemu, p.o. prezesa TVP.

Budka powiedział:

- To są bandyci, to jest Kurski, który, jak widzicie, nawet może drugi raz ślub wziąć. To jest po prostu człowiek, który został tam oddelegowany. Tak, jak wygrał dziadkiem z Wehrmachtu jedne wybory, tak teraz wygrał drugie wybory. To jest człowiek..., gdyby kiedyś w Polsce można było odebrać obywatelstwo za to, jeżeli jest się szują, i mówię to w pełnej odpowiedzialności za słowa... Jeśli Jacek Kurski mnie słyszy, to nie będę się chronił za immunitetem, bo uważam, że to i tak delikatne określenie

Do tej wypowiedzi odniósł się na antenie TVP Info poseł Koalicji Polskiej – PSL – Kukiz’15 Jarosław Sachajko, kóry stwierdził:

- To jest po prostu faszyzm i komunizm. To są bardzo ostre słowa. Nie rozmawia się merytorycznie o problemach, które nas dotykają. Na przykład o tym, jak najlepiej spożytkować pieniądze, które dostaniemy z Unii Europejskiej

mp/tvp info