On tak serio? Neumann: Wielu wyborców Bosaka zagłosuje na Trzaskowskiego. To jest ich interes polityczny

Robert Mazurek dopytywał dziś na antenie RMF FM Sławomira Neumanna z PO o proponowany przez Małgorzatę Trzaskowską dodatek do emerytur dla matek w wysokości 200 zł na każde dziecko. Polityk KO twierdził, że mówiło się o tym już w przeszłości i były to głosy wielu politycznych środowisk. Zaznaczył, że według niego koszt świadczenia wyniósłby ponad 15 mld zł.

Gdy prowadzący program Robert Mazurek przypomniał Neumannowi, że zupełnie inaczej reagowano, gdy PiS wprowadzało choćby świadczenie 500 plus, o którym mówiono, że to "rozdawnictwo", polityk przyznał się do pomyłki.

"Biliśmy się w piersi tak, że prawie żebra sobie połamaliśmy. Wyciągamy wnioski" – powiedział.

Sławomir Neumann był też pytany o kwestię głosów wyborców Krzysztofa Bosaka oraz o stosunek do Marszu Niepodległości.

"Myślę, że wielu wyborców Krzysztofa Bosaka zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, bo to jest ich interes polityczny" – ocenił. "Wiele nas różni z Konfederacją, ale jedna rzecz jest pewna - i oni, i my chcemy wolnych wyborów. Teraz i w przyszłości. Z wyborów na wybory ta przewaga, ta wolność wyborów jest absolutnie zachwiana na rzecz partii rządzącej. Każdy, kto bierze udział w polityce, ma tego świadomość i to widzi Wygrana Andrzeja Dudy to danie szansy PiS-owi przez 3 lata do jeszcze większego zawłaszczania poletka" - dodawał.

"Nie wybieram się na Marsz Niepodległości. Nie chodziłem na Parady Równości, ani Marsz Niepodległości, chodziłem na Marsze Wolności, które organizowała Platforma" – zaznaczył Neumann, dodając, że "jeśli marsze są legalne, bezpieczne, nie ma elementów, które burzą porządek państwa polskiego, to takie marsze mogą się odbywać".

Robert Mazurek pytał też Sławomira Neumanna o Tczew i pobliski Starogard Gdański (miasto, z którym najmocniej związany jest S. Neumann), nawiązując do wypowiedzi, w której polityk KO w sposób wulgarny wypowiadał się o ludziach z Tczewa, co nie przeszkodziło prezydentowi miasta Tczewa Mirosławowi Pobłockiemu poprzeć kandydata KO na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego.

