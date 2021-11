Onet donosi: Białoruscy komandosi dali się sfotografować przy granicy z Polską

- "Latem tego roku białoruski specnaz dał się sfotografować przy wschodniej granicy w Polsce" – czytamy na portalu Onet. Dodaje też, że polska straż graniczna białoruskich komandosów miała nie zauważyć.

Sytuacja na polsko – białoruskiej granicy jest rzeczywiście bardzo napięta i wszystko wskazuje na to, że może ona nadal się zaogniać. Dzisiaj MSWiA informowało o tym, że tuż za płotem granicznym białoruscy funkcjonariusze dowożą nowych imigrantów, a powiększający się tam obóz może już liczyć nawet 1000 osób.

W tej sytuacji portal Onet publikuje tekst o tym, co być może miało miejsce a być może nawet się nie zdarzyło, co – jak można się domyślać – wynika z jawnej frustracji, jaką przeżywają wszystkie antypolskie media, a wynikającej z ogromnego sukcesu wczorajszego Marszu Niepodległości. Najprawdopodobniej już na szpaltach grzały się teksty i chwytliwe tytuły, które miały wyrwać z foteli wyborców opozcji i nawet ruszyć z posad bryłę świata, a tu… klops. No i trzeba było na szybko wymyślać tytuł i newsa, który miałby się przebić...





