Oszukali go na giełdzie kryptowalut. Mężczyzna dziękuje policji

Do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego wpłynęła korespondencja zawierająca podziękowania od mieszkańca gminy Kobierzyce, któremu wrocławscy policjanci pomogli odzyskać blisko 90 tys. złotych utraconych w wyniku oszustwa na giełdzie kryptowalut. Mężczyzna został zmanipulowany przez przestępców podających się za konsultantów platformy inwestycyjnej. Funkcjonariusze zwracają się z apelem o ostrożność i rozwagę podczas zarządzania swoimi środkami finansowymi, bo niejednokrotnie chęć łatwego i szybkiego zysku, kończy się utratą dużej sumy pieniędzy.

Na początku grudnia ubiegłego roku do Komisariatu Policji w Kobierzycach zgłosił się 69-latek, który poinformował funkcjonariuszy o tym, że najprawdopodobniej padł ofiarą oszustwa na giełdzie kryptowalut. Policjanci ustalili, iż mężczyzna zachęcony internetową reklamą inwestycji gwarantującej szybki zysk, wypełnił i wysłał formularz zgłoszeniowy. Później zadzwonił do niego mężczyzna mówiący ze wschodnim akcentem, który podał się za konsultanta platformy inwestycyjnej i zaproponował pomoc w inwestowaniu na giełdzie kryptowalut.



69-latek został poinstruowany, gdzie i w jaki sposób ma założyć konto na platformie inwestycyjnej, a po przelaniu ustalonej kwoty „konsultant” zapewnił, że w jego imieniu będzie pomnażał jego pieniądze. Jednocześnie mieszkaniec gminy Kobierzyce został poinformowany o konieczności zainstalowania aplikacji, która umożliwia zdalny dostęp do pulpitu jego komputera.

W ten właśnie sposób oszuści uzyskali dostęp do jego danych osobowych oraz przechwycili login i hasło do konta bankowości internetowej. Aby uwiarygodnić swoją działalność „inwestycyjną” oraz wypracowywane zyski, przestępcy spreparowali stronę internetową, do której dostęp miał pokrzywdzony. Dalsze rozmowy z „konsultantem” dotyczyły już wypracowanego zysku i konieczności kolejnych inwestycji, a co za tym idzie następnych wpłat kwot pieniędzy.

Dzięki intensywnej i wielogodzinnej pracy policjantów z Kobierzyc, odzyskano aż 90 tysięcy złotych z całej puli pieniędzy „zainwestowanych” przez pokrzywdzonego.

69-latek wdzięczny za odzyskanie środków finansowych, przesłał do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinspektora Dariusza Wesołowskiego korespondencję zawierającą serdeczne podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Kobierzycach zaangażowanych w sprawę, których treść zamieszczamy poniżej.



Mając na uwadze tę i inne tego typu sytuacje, policjanci apelują o rozwagę oraz rozsądek, a także przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu. Pierwszy kontakt z ofiarą następuje zwykle poprzez e-mail, telefon, komunikator tekstowy lub, jak w tym przypadku, kliknięcie w reklamę zamieszczoną w sieci. Oszuści nakłaniają do zainstalowania programu umożliwiającego zdalny dostęp do pulpitu naszego komputera i zalogowanie na konto bankowe. Jeśli „konsultant” proponuje nam takie rozwiązanie, możemy być pewni, że to oszustwo!

mł. asp . Przemysław Ratajczyk

Policja.pl