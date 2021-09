Ozdoba do klubu PO: „Powinniście wyrzucić Nitrasa na zbity ryj”

Jednym z głównych tematów w porannym programie na antenie TVP Info były ataki na Kościół. Wspomniano między innymi atak na księdza, do jakiego doszło w jednej ze szczecińskich parafii. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba bardzo mocno skomentował wypowiedzi niektórych polityków, ale najostrzej odniósł się do posła Platformy Obywatelskiej Sławomira Nitrasa, który podczas niedawnego Campusu Polska organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego mówił o „opiłowywaniu katolików”.

Jacek Ozodba z Solidarnej Polski stwierdził, że w szeregach Platformy Obywatelskiej są posłowie, którzy nie mają zahamowań w agresywnych wypowiedziach i zachowaniach jako przykład podając Sławomira Nitrasa.

– Chciałem zwrócić uwagę, że akurat Sławomir Nitras to jest poseł, który wymyka się z jakichkolwiek ram polskiego parlamentaryzmu. Zachowania wręcz człowieka. Dżentelmenem ja bym go na pewno nie nazwał. Przypomnę, że ma postępowanie karne w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej nie tylko mężczyzny, ale również poseł. Wie pan, to jest standard, za który już dawno powinniście go wyrzucić. Kopnąć kobietę? Dla mnie to się w ogóle nie mieści w głowie. Kogo wy tam macie w tej Platformie Obywatelskiej? - powiedział wyraźnie wzburzony wiceminister Jacek Ozdoba.

Odnosząc się natomiast do słów Nitrasa o „opiłowywaniu katolików” stwierdził:

– Jeszcze na dodatek ta wypowiedź, podnoszenie głowy, opiłowanie. Przepraszam bardzo, co to jest za język w ogóle? Dlaczego w ogóle ktokolwiek z tych prowadzących ten Campus, czy jak to się nazywa, ktokolwiek pozwala na to, aby dalej pójść w tą narrację. Wy powinniście natychmiast zareagować. Myślę, że premier Donald Tusk wie o tym, że to jest błąd, tylko sam nie potrafi opanować pani Jachiry, pana Sterczewskiego, teraz pana Nitrasa. Nie wiem, jaki jest powód, czy tu jest jakieś drugie dno, w które nie chciałbym wchodzić, ponieważ to jest taka sfera bardzo delikatna.

- Nie chciałbym nikomu sugerować niepoczytalności, czy jakichś innych problemów związanych z funkcjonowaniem tej osoby. Ale na pewno jedno jest podstawowe – wy jako Platforma Obywatelska, jako politycy dość dużej partii, bo jesteście jednak jakby nie było największą partią po stronie opozycyjnej, natychmiast powinniście po takich słowach zawiesić posła Nitrasa, wyrzucić go. Powiem brutalnie: wyrzucić go po prostu na zbity ryj z tej partii, z tego klubu, dlatego, że to jest przekroczenie jakichkolwiek granic – dodał Ozdoba.

Według Trzaskowskiego, poseł Nitras dbał, by minister Kaleta nie spadł ze schodów. Zapewne brutalne pacyfikacje Marszów Niepodległości pod rządami PO, też wynikały z głębokiej troski o tych młodych ludzi.🙃 #RafałNieKłam — Adam Andruszkiewicz (@Andruszkiewicz1) July 5, 2020

No to mamy jasność co do programu i intencji polityków Platformy Obywatelskiej.

Walka z Katolikami w Polsce! Katolicy mają być ukarani i opiłowani, żeby już nie podnieśli głów i mają stać się w Polsce realną mniejszością.

Posłuchajcie co powiedział Nitras podczas @Campus_Polska pic.twitter.com/9aOXYHnSvr — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) August 29, 2021

mp/dorzeczy.pl