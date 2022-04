Patryk Jaki jednym pytaniem zamknął usta deputowanej EPL

Europosłanka EPL mówiła w Parlamencie Europejskim o konieczności nałożenia na Polskę sankcji w związku ze zmianami, jakie Polska wprowadziła w systemie sprawiedliwości. Europoseł PiS Patryk Jaki postanowił zapytać ją, o jakie konkretnie zmiany chodzi. To pytanie jednak okazało się zbyt trudne.

- „Mówiła Pani, że trzeba wszcząć wobec Polski procedurę o naruszenie ze względu na zmianę w systemie sprawiedliwości. Czy Pani wie dokładnie, co Polacy zmienili w systemie sądowniczym?”

- zapytał eurodeputowaną EPL Patryk Jaki.

- „Unia Europejska wyraźnie powiedziała, co trzeba zrobić, w bardzo wyraźny sposób, w taki sposób, że nie można sobie wybierać słówek, bo jest to jednoznaczne. Jest tekst czarno na białym, więc proszę na to spojrzeć i będzie pan wiedział. Dziękuję bardzo”

- stwierdziła, uciekając od odpowiedzi.

Następnie polskiemu posłowi wyłączono mikrofon.

kak/Twitter, wPolityce.pl