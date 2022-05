Paweł Kukiz: Niemcy i Francuzi zachowują się jak mali szmalcownicy

Kolejny raz w mocnych słowach postawę Niemiec i Francji wobec wojny na Ukrainie ocenił Paweł Kukiz. Polityk gościł na antenie Radia Plus, gdzie stwierdził, że „Niemcy i Francuzi zachowują się jak tacy mali szmalcownicy”.

Gość Radia Plus podkreślał, że zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją musi dziś być priorytetem dla Polski. W kontekście wsparcia Unii Europejskiej dla krajów przyjmujących uchodźców lider Kukiz’15 stwierdził, że gdyby państwa Europy Zachodniej chciały przeznaczyć na ten cel jakieś środki, to nie trzeba by o niej zabiegać. W tym kontekście wskazał, że nie jest rozczarowany Unią, ale jest rozczarowany postawą Niemców i Francuzów.

- „Być może Francuzom i Niemcom potrzebny jest ten but sowiecki, but ruski, na ich ziemi. Wtedy zrozumieliby, jakim oni Rosjanie są zagrożeniem - mówię o całej nacji, nie tylko o Putinie. Niestety, ta pomoc jest mizerna, jest marna. Oni po prostu nie wiedzą, co to znaczy sowieci (…), co to znaczy dzicz stepowa i nawet doniesienia z Ukrainy ich w jakiś sposób nie ponaglają do jakiejś większej pomocy - z prostej przyczyny: nie poczuli nigdy ruskiego najeźdźcy w swoim państwie, a takie państwa jak Ukraina, jak Polska są prawdopodobnie przez nich traktowane jako takie poligony i pola minowe zabezpieczające Francuzów, Niemców przed zalewem kacapii”

- ocenił polityk.

- „Natomiast powtarzam raz jeszcze - Niemcy i Francuzi zachowują się jak tacy mali szmalcownicy, dbający tylko i wyłącznie o swój partykularny, mały interes - już nawet nie geopolityczny, tylko malutki interesik Francuzików i Niemiaszków”

- dodał.

kak/PAP, Radio Plus