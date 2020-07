PILNE! Jacek Kurski p.o. prezesa TVP

Jacek Kurski będzie pełnił obowiązki prezesa TVP. Z funkcji Prezesa Zarządu TVP zrezygnował Maciej Łopański. Pojawił się komunikat Telewizji Polskiej w tej sprawie.

Komunikat Telewizji Polskiej głosi:

,,W związku z rozpoczynającym się w dniu 27.07.2020 r. urlopem p.o. prezesa Zarządu TVP Pana Macieja Łopińskiego oraz złożeniem przez niego rezygnacji z czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu z dniem 07.08.2020 r., pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu TVP zostało powierzone Panu Jackowi Kurskiemu"

Co to oznacza? Maciej Łopiński udaje się właśnie na urlop i czasowo przekaże kierowanie telewizją Jackowi Kurskiemu.To pierwszy część zmian. Co dalej? Maciej Łopiński złożył rezygnację z kierowania TVP i od 7 sierpnia Kurski stanie się p.o. prezesa TVP.

Maciej Łopański to były rzecznik prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Przypomnijmy, że wcześniej wiele mówiło się o tym, że formalnie Rada Mediów Narodowych miała powołać Kurskiego na szefa TVP na swym piątkowym posiedzeniu. Tak się jednak nie stało. Teraz Jacek Kurskie będzie pełnił obowiązki prezesa TVP. Jaka będzie dalsza przyszłość Jacka Kurskiego?

rr, niezlaezna.pl