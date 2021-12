PIT 2021/2022 - sprawdź jak go rozliczyć

Podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli PIT to jedno z najważniejszych zobowiązań każdej pracującej lub pobierającej świadczenia emerytalno-rentowe osoby, słowem - osiągającej dochody podlegające opodatkowaniu. O ile wielu podatnikom przedłożenie zeznania fiskusowi spędza sen z powiek, o tyle z roku na rok większość nie kojarzy już tego z przysłowiową drogą przez mękę. Ma na to wpływ dostępność bezpłatnych programów, które krok po kroku przeprowadzają przez cały proces wypełnienia druków.

Rodzaje PIT - jaki formularz wybrać:

PIT-37 - ten rodzaj druku wypełniają osoby, które osiągają dochody na podstawie zarówno umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Niezbędne do tego jest im otrzymanie od pracodawcy druku PIT-11,

PIT-36 - ten formularz dedykowany jest podatnikom, którzy uzyskują przychody bez pośrednictwa płatnika - osoby zatrudniającej. Mowa np. o osobach, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Wypełniają go także podatnicy, którzy muszą rozliczyć z fiskusem zaległe straty z poprzednich lat,

PIT-36L - to druk dla przedsiębiorców, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą - podatek liniowy,

PIT-28 - w grę wchodzi w tym przypadku rozliczanie się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

PIT-38 - rozliczamy go jeśli osiągnęliśmy przychód z tytułu zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach oraz kryptowalut,

PIT-39 - uwzględnia się w nim przychody z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości, albo też realizacji praw związanych z nieruchomościami.

Ulgi podatkowe - sprawdź, co można odliczyć od podatku

Warto wiedzieć, jakie działania i ponoszone koszty mogą zostać odliczone od podatku. Wśród najbardziej popularnych znajduje się ulga na internet czy też z tytułu wychowywania dziecka lub dzieci (prorodzinna). Mało kto jednak wie, że odliczenie obejmuje także m.in. koszty dojazdu do pracy, zakup lekarstw, inwestycje w odnawialne źródła energii, wpłaty na IKZE, działania prowadzące do walki ze skutkami pandemii COVID-19 (darowizna), krwiodawstwo czy też rehabilitację.

Jak rozliczyć PIT online

PIT za rok 2021 należy rozliczyć do 2 maja 2022 r. w przypadku formularzy PIT-36, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-36L. W przypadku PIT-28 termin złożenia deklaracji upływa 28 lutego 2022 r. Jeśli postawimy na rozliczenie podatku dochodowego online przyspieszymy znacznie proces jego weryfikacji, a co za tym idzie - zwrotu nadpłaconych środków. Dokument automatycznie księguje się w systemach fiskusa i ma on 45 dni na przelanie nam należnych pieniędzy. E-deklaracje można składać za pośrednictwem darmowych programów. Warto zwrócić uwagę na dostępny na portalu Podatnik.info. Nie dość, że krok po kroku przeprowadza nas przez cały proces zmierzający do złożenia deklaracji fiskusowi (bez względu na to o którym druku i ulgach mówimy), to mamy pewność, że rzeczywiście znajdzie się w jego systemach - UPO. Nie musimy także obawiać się o bezpieczeństwo naszych danych.