Policja zatrzymała sprawców profanacji figury Chrystusa Króla w Warszawie

Policja zatrzymała dwie osoby z Kolektywu Stop Bzdurom w związku z profanacją figury Chrystusa Króla na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Do profanacji doszło w nocy z 28 na 29 lipca. Grupa osób podpisujących się jako „Siej zamęt”, „Poetka” i „Stop bzdurom” sprofanowała pomnik Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Grupa ta znieważyła także inne warszawskie pomniki poprzez przymocowanie tęczowej flagi LGBT. W niektórych miejscach grupa zostawiała kartki z napisem „Jeb..e się ignoranci”.

W komunikacie policji możemy przeczytać:

- W związku z obrazą uczuć religijnych i znieważeniem warszawskich pomników, stołeczni policjanci do sprawy zatrzymali pierwsze osoby podejrzane. Trafiły one do policyjnego aresztu. Czynności trwają. Zatrzymanie pozostałych to jedynie kwestia czasu.

mp/twitter/policja/fronda.pl