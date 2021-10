Polscy biskupi w Rzymie: o pladze rozwodów, niżu demograficznym i problemach z rodzicami chrzestnymi

Trwają spotkania z trzecią grupą polskich biskupów w ramach wizyty „ad limina”, w dykasteriach watykańskich. Zwracają oni uwagę, że w poprzednich latach te spotkania bardziej były wykorzystywane na prezentację działalności samych dykasterii, tym razem ich pracownicy częściej zwracają uwagę na słuchanie pytań uczestników, są zainteresowani problemami, z którymi przyjeżdżają.

O problemach, które szczególnie dotykają obecnie Kościoła w Polsce w dziedzinie małżeństwa i rodziny mówił w Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak.

„Poważnym problemem w Polsce jest plaga rozwodów, następnie kryzys demograficzny. Mówiliśmy także i prosiliśmy o światło, o refleksję na temat przygotowania do małżeństwa. Pytaliśmy także pracowników dykasterii o to, czy mają jakieś uwagi i refleksje na temat języka, którym można by było komunikować się w szczególny sposób z młodzieżą odnośnie takich zagadnień jak małżeństwo, rodzina i życie – stwierdził bp Kaszak. Poruszyłem także kwestię, która może również zainteresować. Chodzi o wybór ojców i matek chrzestnych. Problem jest następujący: zdarza się że osoby, często rodzice, które zgłaszają się do naszych kancelarii parafialnych sygnalizują, że ciężko im znaleźć w rodzinach kandydatów na chrzestnych, a pragną, aby to byli najbliżsi. Taka jest nasza tradycja. Pamiętamy, że często wybierało się brata, siostrę, wujka lub ciotkę itd., żeby byli chrzestnymi. Bardzo często osoby te, nawet z najbliższej rodziny zawierają ponowne związki małżeńskie i jest to kłopot.“

mp/vaticannews.va/Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan