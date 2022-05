Pomoc dla kredytobiorców. Co proponuje rząd?

Członkowie rządu zapoznali się dziś z informacją ministra finansów dot. założeń pomocy kredytobiorcom. Po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki wystąpił na konferencji prasowej, w czasie której oświadczył, że projekt przepisów został skierowany do konsultacji.

- „Jest to bardzo szybki projekt, który dzisiaj przedkładamy do konsultacji. Wspieramy Polaków w spłacie kredytów hipotecznych, ponieważ dziś poziom inflacji powoduje, że na bardzo wielu polach musimy i chcemy walczyć z inflacją. To jest jeden z podstawowych punktów tarczy antyputinowskiej, walki z inflacją wywołaną przez Rosję”

- powiedział szef rządu.

Zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią chcącą równoważyć interesy wszystkich grup społecznych, w sposób szczególny pochylając się nad tymi, którzy mają kłopoty.

- „Okres polityki opartej o założenia turboliberalne już się skończył. My będziemy robili wszystko, by pomagać ludziom”

- zapewnił.

Rządowy projekt przewiduje m.in. wakacje kredytowe, z których będzie można skorzystać przez cztery miesiąca w 2022 roku i cztery miesiące w 2023 roku. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców wyniesie w tym roku 2 mld zł. Mają zostać też uproszczone procedury ubiegania się o pomoc.

kak/PAP, Business Insider Polska