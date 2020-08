Pompeo odwiedzi Europę, ale nie Niemcy

Sekretarz Stanu Mike Pompeo odwiedzi Europę Środkowo-Wschodnią. Polityk odwiedzi m.in. Polskę, Austrię i Czechy. W swojej podróży po Europie amerykański polityk ominie Niemcy. Dwa tygodnie temu USA wycofały znaczną część swoich wojsk z Niemiec. Rozmowy w Polsce dotyczyć mają między innymi bezpieczeństwa energetycznego.

Na konferencji prasowej poświęconej swojej podróży Mike Pompeo zaznaczył, że odwiedzi państwa, które są ,,wielkimi przyjaciółmi Ameryki”. Podróż potrwa cztery dni i polityk odwiedzi Polskę, Czechy, Austrię i Słowację . Szef niemieckiego MSZ Heiko Mass w odpowiedzi na to udaje się do Moskwy. Wielu ekspertów podkreśla, że to symboliczny gest. Niemiecki polityk spotka się z Sergiejem Ławrowem, a później w St. Petersburgu będzie uczestniczył w wydarzeniach poświęconych ofiarom oblężonego w czasie II wojny światowej Leningradu

W ubiegłym roku Pompeo był w Niemczech dwa razy. Wiele mówi się, że obecnie panują między Niemcami i USA złe stosunki dyplomatyczne. Spór między państwami dotyczy między innymi Nord Stream 2 oraz redukcji amerykańskich wojsk, które stacjonują w Niemczech.

15 sierpnia Pompeo odwiedzi Warszawę. Spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem i prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowy będą dotyczyć m.in. kwestii energetyki oraz Inicjatywy Trójmorza. Omówione zostaną także aspekty bezpieczeństwa sieci 5G oraz umowy poszerzającej współprace w zakresie obrony. Według rzecznika Departamentu Stanu wizyta ma też być poświęcona upamiętnieniu rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Rr, dw.com