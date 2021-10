Popularny środek na owady niebezpieczny dla zdrowia

„International Journal of Environmental Research and Public Health” ostrzega, że popularny środek owadobójczy, malation, może zwiększać ryzyko przewlekłej choroby nerek.

Melation jest szeroko używany w rolnictwie i sadownictwie do zwalczania komarów i muszek owocowych. Używa się go również jako składnika preparatów przeciwko wszawicy i świerzbowi. To najczęściej stosowany insektycyd w Stanach Zjednoczonych.

Teraz naukowcu z University of Queensland dowodzą, że osoby narażone na większe dawki malationu miały o 25 proc. wyższe ryzyko przewlekłej choroby nerek.

- „Początkowo podejrzewano, że ten stan rzeczy był związany z miejscami pracy w rolnictwie – poprzez narażenie na stres cieplny, odwodnienie, opryskiwanie pestycydami, metale ciężkie i agrochemikalia”

- wyjaśnia dr Nicholas Osborne z University of Queensland.

- „Jednak zanieczyszczenie środowiska, pozostałości pestycydów i leki ziołowe potencjalnie zawierające metale ciężkie mogą również przyczyniać się do PChN”

- dodaje.

kak/PAP