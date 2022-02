Poroszenko: Putin to kłamca. Nie można mu wierzyć

Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko udzielił wywiadu wysłannikowi rozgłośni RMF FM, w którym podzielił się własnym doświadczeniem wielokrotnych kontaktów z Władimirem Putinem oraz ostrzegł, że rosyjski przywódca jest permanentnym kłamcą, w którego deklaracje polityczne absolutnie nie wolno wierzyć.

„Jeśli Putin coś do Was mówi, nie wierzcie mu. Putin kłamie. Mam 5-letnie doświadczenie w komunikacji z nim. Twierdził, że wojska rosyjskiego nie było na Krymie. Kłamał. Twierdził, że nie wkroczył się na ukraińskie ziemie. Kłamał. Twierdził, że wstrzyma ogień. Kłamał. Obiecał uwolnić zakładników, których nielegalnie przetrzymywano w więzieniach rosyjskich oraz na terytorium okupowanym. Kłamał. Obiecał wycofać ciężki sprzęt i artylerię. Kłamał. Obiecał wycofać wojsko rosyjskie. Kłamał. Jakie jeszcze są potrzebne dowody, żeby być przekonanym, że Putin to kłamca?” – przekonywał były prezydent Ukrainy i wyraził pewność, że zarówno ukraiński, jak i polski naród mają głęboką świadomość elementarnego braku wiarygodności Władimira Putina.

Poroszenko stwierdził też: „Jeśli Putin mówi - wycofałem 50 tysięcy wojsk, to znaczy, że dodał jeszcze 10 tysięcy”. I przyznał: „Dodatkowe oddziały wojska rosyjskiego zdecydowanie zwiększyły możliwość bezpośredniej agresji”. Były prezydent Ukrainy oświadczył w związku z tym: „Musimy traktować to maksymalnie poważnie”.

Pytany o rolę Polski w obecnej sytuacji wokół zagrożonej rosyjską agresją Ukrainy, ocenił ją jako „unikatową”. Poroszenko powiedział również: „Polska nie tylko jest naszym partnerem, nie tylko jest naszym sąsiadem. Polska jest nie tylko moim przyjacielem, ale jest adwokatem Ukrainy w Europie. Nie ma żadnego innego państwa, które można byłoby tak nazwać”. Zdaniem Petro Poroszenki obecnie w geopolitycznej perspektywie ukraińskiej „Polska zajmuje wyjątkowe miejsce”.

ren/rmf24.pl