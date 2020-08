Premier: ,,Kryzys gospodarczy, z którym zmaga się świat, dopiero się rozpoczyna''

W wywiadzie dla tygodnika „Sieci”, którzy będzie dostępny od jutra ukaże się wielowątkowy wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim. Oprócz kulis sukcesu polskiej delegacji w walce o fundusze unijne, premier mówi między innymi o zbliżającym się kryzysie gospodarczym, przed którym stoją wszystkie światowe gospodarki.

Premier powiedział:

- Kryzys gospodarczy, z którym zmaga się świat, dopiero się rozpoczyna. Jednoczesne uderzenie w popyt, podaż i płynność ma charakter bezprecedensowy. Nie do końca w Polsce zdajemy sobie sprawę ze zmian, które nadchodzą w gospodarce światowej. Do tej pory radziliśmy sobie z zagrożeniami bardzo dobrze, być może tak dobrze, że trochę nas to uśpiło. A teraz również możemy zaspać. Koronawirus też się jeszcze nie skończył

Na temat negocjacji w Unii Europejskiej oraz powiązania wypłat funduszy z praworządnością z kolei premier stwierdził:

- W sprawie praworządności uzyskaliśmy najlepsze możliwe rozwiązania, jakie były do uzyskania w tych okolicznościach

Dodał też:

- Są tacy, którzy chcieliby Polskę i Węgry ukąsić i znów traktować nie po partnersku, tylko jak uczniaków. To się nie udało, jesteśmy asertywni i skuteczni, stąd u niektórych zgrzytanie zębami

Wskazał również kierunki rozwoju Polski:

- Wciąż mamy wielką lukę infrastrukturalną: koleje, drogi, kolej metropolitalna, światłowody, CPK i wiele innych obszarów. To będzie bardzo ważny kierunek. Drugi kierunek to finansowanie nowoczesnej energetyki. Świat, kraje najlepiej rozwinięte, idą właśnie w tę stronę

Dodał też, jakie jest jego marzenie na temat przyszłości administracji rządowej:

- Marzy mi się Polska, w której obywatel załatwi wszystkie najważniejsze sprawy urzędowe, siedząc z kubkiem kawy przed komputerem.





