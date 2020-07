Premier Morawiecki: Podwajamy budżet Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do 12 mld zł

Po udanych negocjacjach w Unii Europejskiej premier Mateusz Morawiecki zaskakuje kolejną bardzo korzystną dla Polski lokalnej decyzją. Na swoim profilu na Facebooku ogłosił on podwojenie inwestycji dla samorządów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Premier pisze:

- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Polaków i podwajamy budżet Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do 12 miliardów złotych!

Dzięki błyskawicznemu działaniu rządowych Tarcz Antykryzysowych, przy współpracy instytucji takich jak Narodowy Bank Polski, Polski Fundusz Rozwoju, BGK - wspieramy rozwój firm i oczywiście Prezydenta Andrzej Duda, udało nam się uratować dziesiątki tysięcy firm i miliony miejsc pracy.

Widzimy, które działania okazały się skuteczne i przenosimy je na kolejne sektory publiczne.

Oraz:

- Dzięki temu impulsowi makroekonomicznemu zwiększamy możliwości rozwoju małych ojczyzn i społeczności lokalnych. To dwa razy większa szansa na nowe projekty, inwestycje, poprawę infrastruktury i jasny sygnał, że możemy bezpiecznie i z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wsparcie dostaną wszyscy – duże miasta i małe gminy. Bo solidarność to nie pusty slogan i historia. To idea, którą konsekwentnie wprowadzamy w życie i która zmienia życie milionów Polaków!

mp/facebook/mateusz morawiecki