Premier: Nikt poważny nie chce „polexitu”, a Tusk jest jest Franek Dolas – może i nie chce, ale od niechcenia wszystko psuje

- Przewodniczący Tusk kojarzy mi się trochę z Frankiem Dolasem z filmu "Jak rozpętałem II wojnę Światową". Franek Dolas to żołnierz, którego przypadkowe działania prowadzą do całkowicie niekontrolowanych skutków. Donald Tusk jest takim Dolasem naszych czasów – mówi swoim najnowszym podcaście na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Premier poruszył kilka głównych kwestii. Znalazły się wśród nich m.in. sprawa „polexitu”, którą ocenił jako kłamliwą teorię promowaną przez Donalda Tuska. W opinii szefa polskiego rządu ta teoria ma tylko jeden cel - zwiększenie polaryzacji polskiego społeczeństwa.

– Polexit to od początku do końca wymysł piarowców Platformy i Donalda Tuska, klasyczny fake news – stwierdził Morawiecki. Dodał też, że kiedy się patrzy na reakcję polityków Platformy Obywatelskiej w odniesieniu do wczorajszej debaty sejmowej to ma się nieodparte wrażenie, że jest to partia albo "do cna cyniczna" albo "zdążyła już uwierzyć we własną propagandę".

– PO pomyślała, ze opowieść o polexicie to dobry pomysł na odbicie w sondażach i wyprowadza z tej okazji ludzi na ulice. W tym momencie może jest trochę śmiesznie, ale pamiętacie państwo jak było w przypadku brexitu. Ówczesny premier Wielkiej Brytanii, David Cameron, postanowił wykorzystać kartę brexitu jako argument w sporach z Unią i jednocześnie jako okazję do poprawy swoich sondaży w Anglii. Rozpisano referendum (...), sprawy wymknęły się spod kontroli – komentuje premier Morawiecki.

Jak wskazał premier polexit i bexit posiadają wspólny element.

- Tym łącznikiem jest Donald Tusk – stwierdził Morawiecki.

– W tym wszystkim przewodniczący Tusk kojarzy mi się trochę z Frankiem Dolasem z filmu "Jak rozpętałem II wojnę Światową". Franek Dolas to żołnierz, którego przypadkowe działania prowadzą do całkowicie niekontrolowanych skutków. Donald Tusk jest takim Dolasem naszych czasów – kontynuował Morawiecki.

– Kiedyś myślałem, że PO to esencja postpolityki. Ale to, co robi dzisiaj, to jasny dowolny, że uprawia tylko antypolitykę. Antypaństwową antypolitykę. Donald Tusk działa w myśl hasła "po nas choćby i potop". Najpierw zrujnował finanse publiczne, po czym ewakuował się do Brukseli – stwierdził premier Morawiecki.

Jak dodał, sam nigdy nie zgodzi się na robienie z polityki wojny plemiennej.

Odnosząc się do polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, premier podkreślił, że Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii od niemal 18 lat. Przystąpienie do Wspólnoty uznał też za narodowy sukces naszego kraju.

– Nie ma w Polsce poważnej siły politycznej, która by w swoim programie postulowała wyjście ze wspólnoty. Ostatnio o takim referendum zająknął się kilka lat temu przewodniczący PO Grzegorz Schetyna – mówił dalej.

– Polska nigdzie się nie wybiera. Polska jest częścią integralną Unii, jedną z jej największych gospodarek. Hasło polexitu było tylko kolejną bronią Donalda Tuska – podkreślił premier Morawiecki.

mp/facebook/mateusz morawiecki