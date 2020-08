Prezydent: Chciałbym, aby młodzi ludzie nie bali się mieć dzieci

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami Związku Duży Rodzin „Trzy plus”. W czasie swojego wystąpienia mówił o szacunku do rodzin, szczególnie tych, które decydują się na więcej dzieci; oraz o tym, że dzieci są przyszłością Polski i Europy.

Prezydent podkreślał, że podchodzi z wielkim szacunkiem do rodzin, a szczególnie do tych rodzin, które decydują się w większym stopniu ponieść trud i odpowiedzialność, mając więcej dzieci. Andrzej Duda podkreślał, że rodzina ma niezwykle ważne znaczenie z punku widzenia państwa, stanowiąc jego fundament.

- „Gdyby nie było rodzin, gdyby nie przychodziły na świat dzieci i gdyby nie były wychowywane w rodzinach, (...) to nie byłoby następnych pokoleń, a zatem państwo nasze by znikło” – mówił, podkreślając, że rodzina jest „fundamentem rozwoju” Polski, Europy i świata.

- „Chciałbym, by przede wszystkim młodzi ludzie w Polsce mieli odwagę mieć dzieci, nie bali się brać na siebie tej odpowiedzialności, żeby je wychowywali i żeby przekazywali dzieciom naszą tradycję, kulturę - to, co tak ważne, narodowo- i państwowotwórcze” – podkreślał prezydent.

Zaznaczył przy tym, że polskie państwo wspiera rodziny na ile jest to możliwe, przede wszystkim w aspekcie materialnym.

kak/PAP, RMF FM