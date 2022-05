Prezydent: Czas wyzwań jeszcze się nie skończył

W przemówieniu na Placu Zamkowym w Warszawie podczas głównych uroczystości z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja Prezydent RP podziękował wszystkim, którzy wspierają Ukrainę: osobom prywatnym, wolontariuszom, medykom, przedstawicielom instytucji i samorządów, którzy na co dzień prowadzą działania związane z przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy. – Pokazaliście, co to znaczy odbudować wspólnotę – powiedział.

Jak zaznaczył, „czas wyzwań, których jesteśmy świadkiem, jeszcze się nie zakończył”. – Jestem przekonany, że niestety przed nami jeszcze wiele trudów, być może jeszcze wiele zmartwień. To, co dzieje się na Ukrainie, polityka sankcji wobec Rosji jest kosztowne. Wywołuje tąpnięcia na rynku paliw, prowadzi do problemów gospodarczych, inflacji, która dotyka nasze portfele, która powoduje, że nasze życie staje się trudniejsze. Musimy to przetrwać, musimy sobie z tym poradzić. Wierzę w to głęboko, że damy radę – zapewnił Prezydent RP.

– Dziękuję za wszystkie decyzje dotyczące wsparcia Ukrainy: i tego humanitarnego, i tego militarnego, którego Rzeczpospolita udziela, by Ukraińcy mogli walczyć i odeprzeć wroga, który chce zniszczyć ich naród – dodał Andrzej Duda. Podziękował też całej polskiej scenie politycznej za jednomyślność w kwestii wsparcia dla naszego wschodniego sąsiada: – Dziękuję za niezwykle odpowiedzialną politykę, budującą naszą wspólnotę. Politykę, która właśnie zmienia naszą historię. Wierzę w to głęboko, że na lepsze.





Andrzej Duda przypomniał, że przed rokiem, w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podczas uroczystości na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydenci Polski Andrzej Duda, Litwy Gitanas Nausėda, Estonii Kersti Kaljulaid, Łotwy Egils Levits i Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali wspólną deklarację, podkreślając historyczne znaczenie konstytucji z 1791 r. W deklaracji podkreślono podstawowe wartości dla europejskiej wspólnoty: wolność, suwerenność, integralność terytorialna, demokracja, rządy prawa, równość i solidarność.

– Jakże to było wtedy wymowne, jak patrzymy na to z dzisiejszej perspektywy – zaznaczył dziś Andrzej Duda.

Tegoroczne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Wzięła w nich udział Para Prezydencka oraz Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP wraz z kierownictwem KPRP.

Następnie na Zamku Królewskim Prezydent Andrzej Duda wręczył najwyższe i najstarsze odznaczenia państwowe – Ordery Orła Białego historykowi Antoniemu Lenkiewiczowi oraz pisarzowi Antoniemu Liberze.

Święto Narodowe 3 Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.

Prezydent.pl