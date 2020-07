Prezydent: ''Gdy słyszę o Trybunale Stanu, przychodzą mi na myśl lata przepłacania za rosyjski gaz''

- Gdy słyszę o Trybunale Stanu, od razu przychodzą mi na myśl lata przepłacania za rosyjski gaz. Dziś udało się odzyskać jakieś 6 mld zł. To trzy razy tyle, ile wynosi koszt przekopu Mierzei Wiślanej, na którym tak bardzo kandydat KO Rafał Trzaskowski chciałby zaoszczędzić – powiedział w wywiadzie dla tygodnika „DoRzeczy” prezydent Andrzej Duda

Prezydent stwierdził też:

- gdy patrzę na to, co udało się osiągnąć przez ostatnie pięć lat, czuję ogromną satysfakcję. Według opozycji podmiotowość manifestuje się wyłącznie przez sprzeciw. A to prowadzi wyłącznie do konfliktu i destrukcji

Andrzej Duda powiedział, że wszystkie decyzje podjął w zgodzie z samym sobą i dodał:

- dalej będę dział w zgodzie ze sobą i z tym, na co umawiam się z Polakami. Tutaj nic się nie zmieni

Prezydent zauważył także konieczność wprowadzania zmian:

- Jeśli wygram, to oczywiście moja druga kadencja będzie inna od pierwszej, bo wyzwania, które stoją przed Polską, są dziś inne niż te z 2015 r.







mp/do rzeczy/pap