Prezydent po spotkaniu z Borysem Johnsonem: W najbliższym czasie nastąpi intensyfikacja działań wokół Ukrainy – ostre i szczelne sankcje!

– Możecie się państwo spodziewać tego, że nastąpi w najbliższym czasie intensyfikacja działań wokół Ukrainy, przede wszystkim tych działań o charakterze dyplomatycznym, ale także i pomocy dla Ukrainy -powiedział prezydent Andrzej Duda w trakcie konferencji prasowej po spotkaniu premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem.

- Oczywiście, że rozmawialiśmy na temat sankcji, tutaj zgodziliśmy się z panem premierem, że potrzebne są sankcje po pierwsze szczelniejsze, a po drugie takie, które rzeczywiście będą skuteczne, a więc węglowodory, węglowodory i jeszcze raz węglowodory. Jest ta propozycja, żeby obłożyć sprowadzone z Rosji do Unii Europejskiej zarówno gaz jak i ropę naftową dodatkowymi podatkami, to po pierwsze, a po drugie żeby zmierzać po prostu do przerwania tych dostaw – stwierdził polski prezydent.

– Obawiamy się oczywiście, że w miarę jak ukraińska będzie odzyskiwała kolejne miejscowości, to może się okazać, że nie tylko w Buczy do takiej masakry doszło, ale że w innych miejscach także Rosjanie po prostu mordowali zwykłych mieszkańców Ukrainy – dodał Andrzej Duda.

mp/300polityka.pl