Prezydent: Przyszedł taki czas, że trzeba bronić ojczyzny

W całym kraju odbywają się dziś uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W południe centralne obchody rozpoczęły się przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Głos zabrał prezydent Andrzej Duda, który odnosząc się do sytuacji na wschodniej granicy podkreślił, iż „przyszedł taki czas, że trzeba bronić ojczyzny, trzeba strzec jej granic”.

- „Dziękuję Panu Bogu za Polskę, dziękuję za to, że możemy cieszyć się wolną Polską. Dziękuję tym, którzy walczyli za suwerenną Polskę. Dziękuję moim Rodakom, z którymi wspólnie obchodzimy Święto Niepodległości. Dziękuję, że jesteście. Bardzo często zmierzano do tego, by zniszczyć nasz naród. Nigdy się to nie udało. Zawsze trwaliśmy przy naszej tradycji, wierze, kulturze. Zawsze tu byliśmy i jesteśmy. Nie zniszczyły nas wojny i zabory”

- powiedział dziś prezydent Andrzej Duda przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Zaznaczył, że to Polacy wywalczyli swoją wolność, odznaczając się „męstwem, nieustępliwością i głęboką wiarą w to, że Polska wróci na mapę”.

- „Nie jesteśmy zbiorowiskiem ludzi czasowo przebywającym na tym terytorium. Jesteśmy narodem, który mieszka tu od przeszło 1050 lat, mając własną państwowość, ukształtowaną, wybudowaną na pniu tradycji chrześcijańskiej od czasu, gdy przyjęliśmy chrzest, gdy nasi władcy zdeklarowali, że będziemy częścią Europy, tej Europy chrześcijańskiej, nowoczesnej i nowożytnej”

- podkreślił.

Prezydent odniósł się również do obecnej sytuacji, w której zmagamy się z agresją ze wschodu. Zaznaczył, że przyszedł czas, w którym musimy strzec naszych granic.

- „Trzeba to robić z poświęceniem, w trudnej sytuacji, do której zmusiły nas hybrydowe działania reżimu Łukaszenki”

- wskazał.

- „Nasze myśli były, są i będą z Wami - żołnierze stojący na straży bezpieczeństwa Ojczyzny, w głębokim szacunku dla Was i polskiego munduru, który z dumą nosicie”

- dodał.

Prezydent złożył wieniec od Narodu na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Złożenie wieńca od Narodu na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. #11listopada 🇵🇱 pic.twitter.com/U65PVLG9dg — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 11, 2021

Wcześniej prezydent wręczył nominacje generalskie. Awansowało pięciu oficerów wojska, w tym dowódca WOT i czterech oficerów Straży Granicznej. Po uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza, o godz. 14 w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe.

kak/PAP, niezależna.pl