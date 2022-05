Prof. Gut: 90 proc. z nas ma odporność przeciw SARS-CoV-2

W rozmowie z Polską Agencją Prasową prof. Włodzimierz Gut podkreślił, że w kontekście koronawirusa nie należy obawiać się jesieni. Znany wirusolog wskazał, że ponad 90 proc. Polaków ma odporność przeciw SARS-CoV-2.

W Polsce 16 maja zakończy się stan epidemii i zacznie obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Minister zdrowia Adam Niedzielski ocenił, że „powoli epidemia zmierza w stronę endemii”.

- „Endemią, w której kierunku to zmierza, też ma swoje pewne fale. One jednak przebiegają na znacznie niższych poziomach zachorowań. Po prostu populacja jest w zdecydowanej większości po kontakcie z patogenem. W Polsce po takim kontakcie, czy to przez szczepienie czy przechorowanie, jest ponad 90 procent osób”

- powiedział w rozmowie z PAP prof. Włodzimierz Gut.

Ekspert wskazał przy tym, że choć wirus wciąż mutuje, to nie widać na horyzoncie mutacji wzbudzających niepokój.

Prof. Gut odniósł się również do polityki niektórych państw azjatyckich, które nie rezygnują z obostrzeń sanitarnych. Wskazał, że z punktu widzenia biologicznego te działania nie mają sensu.

- „Po prostu chcą przyzwyczaić społeczeństwo to tego, aby było posłuszne. To jednak polityka, a ja jestem biologiem”

- powiedział.

kak/PAP, DoRzeczy.pl