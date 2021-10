Prof. Talar: Tzw. śmierć mózgowa to kontynuacja koncepcji hitlerowskich

„Chyba nikt nie zgodzi się z tym, że człowiek w śpiączce może nie żyć. Jeżeli jest w śpiączce, to żyje i wcześniej lub później się wybudzi. Nie chodziło jednak o to, aby chory się wybudził. Chciano stworzyć warunki do możliwości pobierania narządów od chorych w śpiączce. To nie jest rozpoznanie śmierci, ale pozbawianie praw obywatelskich. I to jest cała tajemnica powstania tzw. śmierci mózgu” – powiedział na antenie Telewizji Trwam specjalista od rehabilitacji, a zarazem chirurg, prof. dr hab. Jan Talar.

„Dziś można powiedzieć, że płaskie EEG nie dowodzi o śmierci mózgu, lecz o przejściowym zaburzeniu czynności kory mózgowej. Pod korą znajduje się również pień mózgu. Dlatego nie rozumiem, jak można tworzyć nową wiedzę medyczną w oparciu o nieistniejące dowody. Cały raport Nadzwyczajnej Komisji Harwardzkiej Szkoły Medycznej do Zbadania Definicji Śmierci Mózgowej został oparty na bezpodstawnych twierdzeniach” – przekonywał w reportażu „Rykoszetem” prof. Talar, który powołuje się na udokumentowane przypadki wybudzonych ze śpiączki osób, które relacjonowały potem, że w trakcie jej trwania były one świadome tego, co dzieje się wokół nich, jednak nie miały możliwości, by poinformować o tym otoczenie.

Prof. Talar źródła inspiracji tego typu dzisiejszej transplantologii, która pobiera dobrze funkcjonujące organy i narządy od osób znajdujących się w tzw. śmierci mózgowej, identyfikuje w dokonaniach niemieckich lekarzy znajdujących się w czasie drugiej wojny światowej na usługach nazistowskiego totalitaryzmu.

Za moment przełomowy w powojennej historii transplantologii, prof. Talara uważa wydarzenie sprzed ponad półwiecza. „4 grudnia 1967 roku Christiaan Barnard wyciął serce młodej żyjącej kobiecie, która była w śpiączce mózgowej. Uznał on, że skoro jest w śpiączce, to nie ma prawa do życia i jej serce można oddać innemu choremu. Później wszczęto postępowanie przeciwko lekarzowi. W normalnych warunkach spędziłby on resztę swojego życia za kratkami. Jednak tak się nie stało, ponieważ uznano, że dokonał czegoś niezwykłego. Ta data była oficjalną kontynuacją hitlerowskiej „eliminacji życia niewartego życia”. Stało się to początkiem przestępczej nowej wiedzy medycznej na świecie” – powiedział prof. Jan Talar.

ren/Radio Maryja, TV Trwam