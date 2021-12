„Projekt Lewicy jest bardzo drastyczny”. Fogiel o obowiązkowych szczepieniach

„Projekt Lewicy jest bardzo drastyczny, daleko idący, nie pozostawia w zasadzie żadnego pola do kompromisu i ignoruje przesłanki pozaprawne, społeczne, nie można ich ignorować jeżeli nie chce się doprowadzić do wielkiego kryzysu społecznego do ogromnych protestów” – powiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

„Możemy wydawać rozporządzenia, w których będziemy zaostrzać ograniczenia w nieskończoność, ale jeżeli one nie będą egzekwowane, przestrzegane, to nie ma to najmniejszego sensu, lepsze są ograniczenia mniejsze, ale powszechnie stosowane” – ocenił Fogiel podczas wywiadu udzielonego Programowi 1 Polskiego Radia i dodał: „Dystans, dezynfekcja, maseczka to podstawowe sprawy, których należy przestrzegać”.

Wicerzecznik partii rządzącej ustosunkował się również do postulowanego jakiś czas temu przez część posłów PiS projektu dającego pracodawcom możliwość kontrolowania stanu zaszczepialności pracowników przeciwko koronawirusowi: „Do tego typu rozwiązań jest potrzebne szersze porozumienie. Rozmawiałem z kolegami z klubu, że zapowiedziane przez nich działania się toczą” – oznajmił Radosław Fogiel.

ren/Polskie Radio Program 1