Radość w toruńskim Kościele! Siedmiu kleryków wyraziło gotowość do przyjęcia święceń

Dziś rano w toruńskiej katedrze siedmiu kleryków V roku WSD w Toruniu wyznało gotowość do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu, a tym samym do szczególnej służby Kościołowi. Uroczystej Mszy św. z obrzędem Admissio przewodniczył bp Józef Szamocki.

W homilii bp Szamocki odniósł się do postawy wdowy z Sarepty, o której mówi dziś pierwsze czytanie. Kobieta ta, wskazał hierarcha, udzielając pomocy Eliaszowi nie zostawiła nic dla siebie. Jej postawa przypomina o wezwaniu pogan do wiary w Chrystusa, który daje prawdziwe życie i pokarm. Kaznodzieja podkreślił, że Jezus dostrzegł serce i czystość intencji ubogiej wdowy z dzisiejszej perykopy ewangelicznej, która oddała swój grosz świątyni.

- „Kto potrafi żyć logiką zawierzenia, ten według Bożej obietnicy zachowa życie na całą wieczność”

- podkreślił biskup pomocniczy diecezji toruńskiej.

Zachęcił do oddania całego swojego życia Bogu, w oczach którego każde życie jest wartościowe.

Zwracając się do kleryków toruńskiego seminarium bp Szamocki zachęcił, aby nie poddając się presji współczesnego świata, odważnie pełnili swoje zadania. Wskazał, że jest to również wezwanie skierowane do wszystkich wiernych, którzy przez chrzest i bierzmowanie zostali włączeni w powszechne kapłaństwo.

kak/diecezja-torun.pl