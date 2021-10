Rafał Ziemkiewicz zaprasza na promocję swojej najnowszej książki

Ulubiony autor brytyjskiej bezpieki Rafał Ziemkiewicz w wideo wywiadzie dla Jana Bodakowskiego zaprosił swoich czytelników na promocję swojej najnowszej książki "Strollowana rewolucja".



Spotkanie wokół nowej książki Rafała Ziemkiewicza "Strollowana rewolucja" odbędzie się 20 października o 18:00 w warszawskim klubie Hybrydy (ulica Złota 7/9). Gościem spotkania z Ziemkiewiczem będzie dr Jacek Bartosia (ekspert do spraw geostrategii, założyciel i właściciel firmy Strategy & Future, Dyrektor Programu Gier Wojennych i Symulacji Fundacji Pułaskiego; współpracownik Nowej Konfederacji oraz New Generation Warfare Centre). Spotkanie poprowadzi Arkady Saulski (dziennikarz „Gazety Bankowej”, redaktor wGospodarce.pl, Laureat Nagrody im. Władysława Grabskiego, przez samego Ziemkiewicza określony mianem "Naczelnego Ziemkiewiczologa Kraju"). Podczas spotkania będzie możliwość zakupu i podpisania najnowszej książki Rafała Ziemkiewicza - "Strollowana rewolucja".



Z racji na swoje konserwatywne poglądy niewpuszczany do faszystowskiej Wielkiej Brytanii Rafał Ziemkiewicz to autor niezwykle popularnych artykułów i książek, od 2013 publikujący w tygodniku „Do Rzeczy” i od 2020 prowadzący swój kanał na You Tube (za możemy dziękować PiS, który wyrzucił Ziemkiewicza z TVP Info za krytykę niszczenia przez PiS polskiego rolnictwa).



Najnowsza książka Rafała Ziemkiewicza "Strollowana rewolucja" to praca o społeczeństwo, „które zachłyśnięte wybuchającymi na Zachodzie rewolucjami, rewolucje te przeszczepia na grunt polski”. Zdaniem publicysty rewolucjoniści „oderwani od rzeczywistości, żyją w bańce wyimaginowanych problemów, tworząc społeczeństwo »zero ryzyka«. Stąd już krok do takiego świata, który będzie ostatecznym”.



W opinii Rafała Ziemkiewicza ta rewolucyjna walka doprowadziła do ograniczenia demokracji tylko do procedur wyborczych. Publicysta tę rewolucyjną walkę o prawa mniejszości uznaje za bezsensowną, bo praw mniejszościom „nigdy mniejszościom nie odbierano”. Dla autora książki „walka o wolność kobiet prowadzona [jest] w sposób, który kobiety uprzedmiotawia”.



Rafał Ziemkiewicz uważa, że „nastał czas mody na brak odpowiedzialności, dążenie do pozostania wiecznie niedojrzałym w świecie, który nie powinien, według ocen ogromnej części, ranić”. W swej pracy publicysta „rozkłada na czynniki pierwsze, rewolucję, która się właśnie dzieje, a której nie potrafią ogarnąć dzisiejsi rządzący”.



W swojej książce "Strollowana rewolucja" Rafał Ziemkiewicz stwierdził, że „by poznać sekrety rewolucji, nie trzeba włamywać się do żadnych sejfów ani kryć za kotarą podziemnej loży masońskiej, w której spotykają się jacyś zamaskowani bilderbergowie. Wystarczy chłodne oko, umiejętność kojarzenia przyczyny ze skutkiem i zdrowy rozsądek, nie przypadkiem tak usilnie zwalczany dziś przez zachodnią popkulturę i edukację”.



Według Ziemkiewicza jest „bardzo istotna różnica pomiędzy rewolucjami klasycznymi, a tą obecną. Tą siłą, która tym razem miała „ruszyć z posad bryłę świata” i zrealizować odwieczne marzenia wszelkiego rodzaju dynamitardów, nie są, jak w rewolucji jakobinów czy bolszewików, ludzie, którym brakuje chleba, ani, jak w rewolucji nazistów, ludzie, których upokorzono i odarto z dumy – ale ludzie, którzy się bardzo nudzą. Niby głodu w sensie fizycznym nie cierpią, cieszą się „bezpieczeństwem socjalnym” na skalę nigdy w dziejach niewyobrażalną, ale nie dano im poczucia sensu. A głód sensu nie jest wcale słabszy niż głód fizyczny czy pożądanie dóbr materialnych”.

