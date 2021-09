Raport dot. molestowania u dominikanów. ,,Twierdził, że seks oczyszcza i uwalnia od grzechu''

Dzisiaj opublikowany zostanie raport na temat molestowania seksualnego, którego sprawcą jest dominikanin Paweł M. Osoba, która miała okazję przeczytać raport uważa, że będzie to "trzęsienie ziemi dla polskiego Kościoła" - donosi serwis Wirtualna Polska.

- Wiele mitów zostanie obalonych. Ten dokument pokaże skalę zaniedbań dominikanów - mówi rozmówca wp.pl.

Dokument miał być pierwotnie gotowy pod koniec sierpnia. Prace uległy jednak wydłużeniu.

Raport został przygotowany przez grupę świeckich, której przewodzi Tomasz Terlikowski. Rezultaty ich pracy zostaną zaprezentowane o godzinie 13.

Raport poświęcony jest postaci Pawła M., który wykorzystując fakt bycia dominikaninem oraz osobistą charyzmę, latami wykorzystywał seksualnie młode kobiety i znęcał się nad nimi fizycznie i psychicznie.M. jako duszpasterz stworzył sektę uzależnionych od niego kobiet.

Dokument ma liczyć ponad 200 stron. Większość wydarzeń opisywanych w raporcie działo się w momencie, w którym prowincjałem Polskiej Prowincji Dominikanów był o. Maciej Zięba.

- W raporcie wyraźnie widać, że o. Zięba lekceważył doniesienia o przemocy fizycznej i duchowej, której dopuszczał się Paweł M. Bagatelizowano jego zachowania, przenoszono go w inne miejsca. To będzie trzęsienie ziemi dla polskiego Kościoła i dominikanów, których do tej pory uważano za ten "lepszy" zakon, który często recenzował Episkopat - twierdzi informator Wirtualnej Polski.

Raport będzie obejmował także przykłady wykorzystywania kobiet z duszpasterstwa akademickiego, gwałtu na zakonnicy oraz braku stosownych procedur, które pozwoliłyby nam zapobieganie takim bulwersującym zdarzeniom.

- Wiele rzeczy, które znajdą się w dokumencie, jest po prostu szokujące. O. Paweł M. stopniowo zbliżał się do swoich ofiar, dotykał je, twierdził, że seks oczyszcza i uwalnia od grzechu - mówi informator wp.

Komisja została powołana przez obecnego prowincjała dominikanów o. Pawła Kozackiego. Miała zagwarantowany pełny dostęp do źródeł.

jkg/wirtualna polska