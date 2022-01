RMF nieoficjalnie: Dziś w Paryżu Macron poprze Polskę w rozmowach z szefową KE

Jak nieoficjalnie podało radio RMF FM, w trakcie dzisiejszego spotkania z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, prezydent Francji Emmanuel Macron ma się wstawiać za Polską w sprawie łagodzenia konfliktu z Unią Europejską.

Spotkanie prezydenta Francji i szefowej KE mają oraz kolegium komisarzy ma się odbyć dziś wieczorem w Paryżu, a jednym z tematów rozmów mają być sprawy dotyczące Polski i relacji wewnątrz Unii Europejskiej. Wizyta ta jest związana z inauguracją prezydencji Francji w Radzie UE.

"Według francuskich źródeł dyplomatycznych Emmanuel Macron będzie próbował załagodzić – przynajmniej częściowo – konflikt między Komisją Europejską i polskim rządem, a ściślej mówiąc doprowadzić do złagodzenia stanowiska Brukseli. Lokator Pałacu Elizejskiego obawia się bowiem, że jeżeli ten konflikt będzie się zaostrzał, to może on sparaliżować objętą 1 stycznia przez Francję półroczną prezydencję Unii Europejskiej" – podaje rozgłośnia RMF FM na bazie swoich nieoficjalnych ustaleń.

Jak podaje reporter stacji Macron obawia się zaostrzenia konfliktu na linii Bruksela-Warszawa, ponieważ polski rząd może rozpocząć blokowanie części jego inicjatyw, m.in. w sferze walki z globalnym. Prezydent Francji chce więc skorzystać z okazji, aby na tej linii rozpocząć łagodzenie sytuacji.

mp/rmf fm