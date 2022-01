Rodzinno-biznesowy korupcyjny układ w krakowskim magistracie i zarzuty dla byłej wiceprezydent miasta. W tle decyzje podejmowane na korzyść prywatnej spółki i kontrowersyjne korekty planu zagospodarowania przestrzennego. Ujawniamy kulisy działania kolejnej republiki deweloperów. Do jakich patologii dochodziło w Krakowie od wielu lat? Jak to możliwe, że była wiceprezydent Karkowa odpowiadała za decyzje budowlane w mieście mimo wieloletnich powiązań z branżą deweloperską? Kto jest prezesem Biura Rozwoju Krakowa - spółki, która od kilku lat dostawała wysokie dotacje z magistratu? Co łączyło syna byłej wiceprezydent Krakowa z firmą deweloperską Echo Investment? Rządy deweloperów w historycznej stolicy Polski w „Magazynie śledczym Anity Gargas" w czwartek o 22:35 w TVP1.