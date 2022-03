Rosyjski desant morski próbuje zaatakować Odessę

Jak donoszą ukraińskie media, rosyjski desant morski płynie na Odessę. Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało, że na Morzu Czarnym w stronę portu przemieszcza się oddział desantowy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

Siły rosyjskie to cztery okręty desantowe i trzy kutry rakietowe.

„Na wodach Morza Czarnego odbywa się ruch oddziału desantowego Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej, składającego się z czterech dużych okrętów desantowych i trzech kutrów rakietowych, zmierzających w kierunku Odessy” – informuje ministerstwo.

Ponadto na Morzu Czarnym – jak dalej podaje ukraiński MON – rosyjska Flota Czarnomorska stale ostrzeliwuje jednostki cywilne oraz porywa marynarzy.

Ponadto do sieci trafiły nagrania pokazujące wypływanie z Krymu rosyjskich statków.

Ukraińska Prawda podała dzisiaj, że rosyjskie statki znajdują się już 14 mil od Sanżyjki pod Odessą. Jednostki ukraińskie przygotowują się do obrony. W pomoc wosku zaangażowane są też osoby cywilne. Na umieszczonym w sieci filmiku widać, jak mieszkańcy Odessy przygotowują na plaży worki z piaskiem do budowania fortyfikacji.

Przy budwie umocnień w tle łychać głos mężczyzny rozpczynający frazę ze słynnej odpowiedzi obrońców Wyspy Węży:

- Ludzie dla historii: Rosyjski okręcie...

- Idź w ch.j - odpowiadają głośno Ukraińcy.



mp/iar, ukraińska prawda, portal tvp.info