Rosyjski Mordor i „demokracja” – włamania policji do mieszkań i samochodów bez nakazu sądowego. Putin podpisał zgodę

Jak informują rosyjskie media, prezydent Rosji Władimir Putin podpisał właśnie zgodę na wejście w życie nowych przepisów, które dadzą policji uprawnienia na włamanie się do mieszkań i samochodów obywateli, a także ich przeszukanie. Rosyjscy funkcjonariusze nie będą do tego potrzebowali nakazu sądowego.

Jak dowiadujemy się, policja będzie mogła korzystać z nowych przepisów nawet wtedy, gdy właściciel nieruchomości czy pojazdu nie będzie miał statusu podejrzanego.

O konieczność rewizji natomiast mają decydować już sami funkcjonariusze wedle ich uznania, bez względu na to, czy ktoś jest podejrzany czy też nie, a osoby będą musiały okazywać dokumenty i podawać swoje dane osobowe na każde wezwanie tamtejszych funkcjonariuszy.

Co szczególnie zastanawiające, policja będzie posiadała uprawenienia nawet do otaczania kordonem masowych zgromadzeń, jeśli zostaną one uznane za nielegalne albo miejsca czy wydarzenia uznane za “niebezpieczne”.

Tym samym rosyjska policja otrzymała takie same uprawnienia jak najmłodsza rosyjska służba specjalna, Rosgwardia.

mp/themoscowtimes.com