Rozdawał chleb i lekarstwa. Rosjanie zastrzelili wójta gminy Hostomel

O kolejnej zbrodni rosyjskiej armii informują władze Hostomela za pośrednictwem Facebooka. Tamtejszy wójt został zastrzelony przez Rosjan, kiedy rozdawał potrzebującym chleb i lekarstwa.

Wójt Jurija Pryłypko został zastrzelony pod Kijowem w trakcie udzielana pomocy mieszkańcom.

- „Szef społeczności Hostomelskiej Jurij Illich Pryłypko został zabity, rozdając głodnym chleb, a chorym lekarstwa, pocieszając przygnębionych. Został zastrzelony przez najeźdźców. Umarł tak, jak żył”

- czytamy na profilu miasta.

- „Najczęściej nazywano go Illichem. Zarówno wrogowie, jak i przyjaciele. Nie był ani święty, ani doskonały, ani dumny, ani arogancki. Ale nigdy nie odmówił pomocy. (...) Nikt go nie zmuszał, żeby poszedł pod kule okupantów. Mógłby tak jak setki innych siedzieć w piwnicy. I kto by pomyślał!? Ale czekali na niego, mieli nadzieję, wierzono w niego. I dokonał wyboru. Umarł dla społeczności, umarł dla Hostomla, umarł jako bohater. Wieczna pamięć i nasza wdzięczność”

- napisano w komunikacie.

Wraz z wójtem zginęły dwie inne osoby.

kak/Facebook, DoRzeczy.pl