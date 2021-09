Ruszył proces o znieważenie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej przez LGBT

• Ruszył proces oskarżonego o naruszenie uczuć religijnych poprzez znieważenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

• Sytuacja miała miejsce podczas manifestacji LGBT w Gdańsku w 2019 r.

• Prokuratura skierowała przeciwko jednemu z uczestników wydarzenia akt oskarżenia do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe.

• Instytut Ordo Iuris reprezentuje w tej sprawie oskarżycieli posiłkowych – Annę i Andrzeja Kołakowskich.

Uczestnik demonstracji publicznie znieważył przedmiot czci religijnej poprzez przedstawienie go w sposób posiadający wyraźne konotacje seksualne. Mężczyzna miał na sobie koszulkę z obustronnym nadrukiem przedstawiającym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z bananem umieszczonym w ustach. Dodatkowo, wizerunek zestawiony był z logotypem ruchu LGBT.

Prawnicy Ordo Iuris reprezentują w tym postępowaniu oskarżycieli posiłkowych – byłą radną Annę Kołakowską oraz pedagoga i muzyka dr. Andrzeja Kołakowskiego. Zdaniem Instytutu, ocena wspomnianych czynów jest jednoznaczna - podlegają one odpowiedzialności karnej. W świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wolność słowa wiąże się z odpowiedzialnością, także z poszanowaniem wolności wyznania. Z uwagi na pojawiających się naśladowców, kolejne akty profanacji czy inne przejawy dyskryminacji oraz szydzenia z katolików, podjęcie adekwatnej reakcji karnej jest niezbędne.

- Brak stanowczej reakcji na akty nienawiści wobec osób wierzących, przekłada się na przekonanie wśród potencjalnych naśladowców, że chrześcijanie są grupą, którą można bezkarnie atakować. Ma to realne przełożenie na to co obserwujemy w ostatnim czasie, mianowicie eskalację agresji wobec osób wierzących – podkreśliła adw. Magdalena Majkowska z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

W Polsce zdarzały się już ataki fizycznych na duchownych i miejsca kultu, łącznie ze śmiertelnym pobiciem proboszcza z Wielkiej Woli-Paradyża. Kilka miesięcy temu doszło do podpalenia kościoła w Lublinie, w którym modliła się starsza kobieta. W ostatnią środę miał natomiast miejsce brutalny atak skutkujący złamaniem szczęki księdza ze Szczecina w parafii św. Józefa na Pomorzanach. Do sytuacji doszło, gdy kapłan próbował powstrzymać wandala profanującego świątynię.

Postępowanie z Gdańska to nie pierwsza interwencja Instytutu Ordo Iuris w sprawach o obrazę uczuć religijnych. W ostatnim czasie prawnicy złożyli zażalenie na umorzenie postępowania przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wobec Adama D. „Nergala”. Muzyk obraził uczucia religijne chrześcijan poprzez zdeptanie obrazu Matki Boskiej.

Instytut Ordo Iuris przygotował analizę wskazującą na niezgodność z prawem zestawienia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z logotypem ruchu LGBT.





mp/ordoiuris.pl