,,Rządzą nami zbrodniarze’’. Ochojska wciąż szokuje

Janina Ochojskie nie ustaje w swoich atakach na polskie służby i rząd w kontekście kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Tym razem europosłanka stwierdziła, że „rządzą nami zbrodniarze”.

Trwa operacja „Śluza”, w ramach której reżim Aleksandra Łukaszenki sprowadza migrantów z Bliskiego Wschodu, aby następnie przepychać ich na terytorium Unii Europejskiej. W ten sposób chce destabilizować państwa członkowskie, zwłaszcza Polskę, w odpowiedzi na nałożone sankcje i sprzeciw wobec prześladowania demokratycznej opozycji na Białorusi. Działaniom białoruskiego reżimu towarzyszy ofensywa propagandowa, w którą coraz chętniej zdają się wpisywać niektórzy polscy politycy, działacze i celebryci. Od początku kryzysu w haniebny sposób atakowani są żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej. Szczególnie aktywna na tym polu jest europoseł Janina Ochojska, która tym razem postanowiła zaatakować rządzących, których nazywa „zbrodniarzami”.

Ochojska opublikowała dwa wpisy na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. W jednym z nich poinformowała o śmierci jednej z migrantek. W kolejnym zaatakowała polski rząd.

- „Niech Maciej Wąsik składa sobie kolejne donosy. Świadectwa osób mieszkających w strefie świadczą o tym, że rządzą nami zbrodniarze a na granicy panuje bezprawie. Dlatego jest rządowy ban na media i NGO'sy”

- napisała.

Niech @WasikMaciej składa sobie kolejne donosy. Świadectwa osób mieszkających w strefie świadczą o tym, że rządzą nami zbrodniarze a na granicy panuje bezprawie. Dlatego jest rządowy ban na media i NGO'sy#ZbrodniaJestZbrodnią #ZbrodniaCzyniZbrodniarzemhttps://t.co/QyxriafiLQ pic.twitter.com/a0P3oWaE9I — Janina Ochojska (@JaninaOchojska) January 4, 2022

Pisząc o „donosach” Ochojska odniosła się do zawiadomienia, jakie do prokuratury skierował wiceszef MSWiA Maciej Wąsik po jej kolejnym wpisie, w którym polskich funkcjonariuszy porównywała do nazistowskich i stalinowskich zbrodniarzy.

kak/Twitter