Sejm przyjął uchwałę potępiającą agresję Rosji na Ukrainę

„Sejm RP po raz kolejny z całą mocą potępia wszelkie działania Federacji Rosyjskiej, których celem jest zamach na suwerenność Ukrainy. Społeczność międzynarodowa musi zrobić wszystko, aby nie dopuścić do wojny. Integralność terytorium Ukrainy, nienaruszalność jej granic i prawo do samostanowienia są źródłem bezpieczeństwa całej Europy” – czytamy w przyjętej w dniu dzisiejszym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwale.

Polski parlament przyjął dzisiaj przez aklamację uchwałę, która potępia rosyjską agresję na Ukrainę. Wezwano też społeczność międzynarodową do wprowadzenia dotkliwych sankcji ekonomicznych oraz dyplomatycznych wobec Rosji.

„Zasada suwerenności oraz prawo do samostanowienia narodów należą do podstawowych wartości cywilizacji zachodniej. Decyzja Federacji Rosyjskiej o uznaniu niezależności dwóch terytoriów będących integralnymi częściami Ukrainy narusza w sposób jawny reguły przyjęte przez społeczność międzynarodową i oznacza odrzucenie przez stronę rosyjską wszelkich dróg do zgodnego z prawem międzynarodowym porozumienia” – możemy przeczytać w uchwale.

W ocenie polskiego parlamentu Ukraina pozostaje niepodległym, suwerennym i demokratycznym państwem. Działania Rosji natomiast nie mają i nie mogą mieć mocy wiążącej dla żadnego innego państwa.

Sejm RP neguje siłowe działania Rosji oraz jej gotowość do zabijania niewinnych ludzi.

„Cenę za neoimperialną politykę Władimira Putina, za rosyjską politykę gazową i energetyczną, w tej chwili płacą zwykli obywatele Ukrainy. Wpływa to także na poziom życia setek milionów europejskich obywateli, w tym milionów polskich rodzin” – czytamy.

Sejm wyraził też apel do społeczności międzynarodowej.

„Sejm wzywa społeczność międzynarodową do wprowadzenia dotkliwych sankcji ekonomicznych i dyplomatycznych przeciwko agresorowi. Wzywamy rządy państw UE i NATO oraz całą społeczność międzynarodową, by solidarnie stanęły po stronie wolności i prawa narodu ukraińskiego do życia w niepodległym państwie” – napisano.

