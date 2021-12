Sejm uchwalił budżet na 2022 rok!

Podczas przedpołudniowego piątkowego posiedzenia Sejmu przewagą ośmiu głosów uchwalono budżet na 2022 rok.

Za przyjęciem ustawy budżetowej głosowało 230 posłów, przeciw było 222. Poza parlamentarzystami PiS (3 posłów nieobecnych), uchwalenie budżetu wsparli w głosowaniu również trzej posłowie Kukiz ’15 (Kukiz, Sachajko, Żuk) oraz dwaj posłowie niezrzeszeni (Mejza i Ajchler).

Uchwalony w piątek budżet przewiduje, że wydatki na przyszły rok wyniosą 512,4 mld zł, a dochody – 481,4 mld zł. Deficyt budżetowy ma więc wynieść 30,9 mld zł.

PKB Polski ma według prognoz rządu wzrosnąć o 4,6 proc., natomiast średnioroczna inflacja kształtować się na poziomie 3,3 proc.

Prognozowane średnie wynagrodzenie brutto ma natomiast wynieść 5922 zł miesięcznie.

Ustawa budżetowa trafi do Senatu 23 grudnia. A do 12 stycznia 2022 roku wspomniana izba parlamentarna będzie musiała podjąć uchwałę w tej sprawie. Następnie, w kolejnych dniach stycznia poprawki Senatu rozpatrzy Komisja Finansów Publicznych. Ostatecznie ustawa ma trafić do podpisu prezydenta RP Andrzeja Dudy do końca stycznia 2022 roku.

ren/sejm.gov.pl