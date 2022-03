Sok z kiszonej kapusty to: zregenerowana wątroba, odchudzanie, oczyszczanie, choroby tarczycy i … wiele innych korzyści

O korzyściach zdrowotnych płynących z picia soku z kiszonej kapusty słyszał już zapewne każdy. Jednak nie do końca wszyscy wiedzą, że te korzyści są dużo … dużo większe.

Sok z kiszonej kapusty swoje właściwości uzyskuje dzięki fermentacji białej kapusty z udziałem bakterii. Bakterie te mają właściwości zbliżone do naturalnego antybiotyku.

Sok z kiszonej kapusty to skarbnica witamin, minerałów i probiotyków.

Oto piękna lista co w nim znajdziecie:

probiotyki

kwas mlekowy

błonnik

potas

fosfor

żelazo

jod

wapń

sód

cynk

magnez

miedź

srebro

molibden

witamina C

witamina A

witamina E

witamina PP

witamina K

witamina U

witaminy z grupy B

Sok z kiszonej kapusty szczególnie polecany jest osobom o obniżonej odporności. A co jeszcze?

Działa antynowotworowo

Sok z kiszonej kapusty pomaga walczyć z rakiem jelita grubego, płuc, sutka, prostaty czy żołądka. Znany amerykański propagator soków i postów sokowych Jay Kordich udowodnił, że sok z kiszonej kapusty leczy wrzody żołądka, raka pęcherza i przyspiesza gojenie się ran, a to wszystko dzięki zawartej w nim witaminie U. Stąd również wzięło się okładanie ran liściami kapusty

Na wrzody układu pokarmowego

Sok z kiszonej kapusty zawiera substancje powlekające i wyścielające przewód pokarmowy, żołądek i jelita co czyni, że wrzody są mniej podatne na dalsze uszkodzenia oraz mają tendencję do szybszego samoistnego gojenia się

Poprawia funkcjonowanie mózgu

Picie soku z kapusty chroni przez chorobą Alzheimera i demencją, poprawia koncentrację i bystrość myślenia

Pomaga w odchudzaniu i walczy z zaparciami

Sok z kiszonej kapusty nie ma prawie kalorii, a wypijanie pół szklanki dziennie pobudza układ pokarmowy do intensywniejszej pracy i przyspiesza metabolizm. Już po krótkim czasie stosowania można zauważyć różnicę w pracy organizmu. Ponadto sok zapobiega zatwardzeniom, a nawet należy uważać z ilością wypijanego soku, bo można doigrać się wręcz odwrotnych skutków, czyli biegunki.

Usuwa toksyny z organizmu

Z badań wynika, że zawartość siarki i witaminy C w soku pomaga usuwać z organizmu wolne rodniki i kwas moczowy. Chroni również przed reumatyzmem i artretyzmem. Kurację oczyszczającą można przeprowadzić pijąc pół szklanki soku z kapusty 3 razy dziennie przez okres 2 tygodni

Usuwa pasożyty

Pasożyty rozwijają się głównie w środowisku kwaśnym. Sok z kiszonej kapusty niby w smaku kwaśny, ale na organizm działa odkwaszająco. W takich warunkach nie dość, że pasożyty się nie rozwiną to już te istniejące znikną. Działa to zarówno na wnętrze organizmu jak i na ciało z zewnątrz – wystarczy robić okłady, czy przemywać zmienione grzybiczo miejsca wacikami nasączonymi sokiem z kiszonej kapusty i czekać na efekty

Obniża ciśnienie tętnicze krwi

Sok z kiszonej kapusty obniża je, reguluje i poprawia samopoczucie

Wspomaga pracę tarczycy

Sok z kiszonej kapusty zawiera jod, dzięki niemu reguluje pracę tarczycy. Wypijanie codziennie tego soku pomoże odzyskać równowagę organizmu

Zapobiega powstawaniu niedokrwistości

Żelazo występujące w soku z kiszonej kapusty jest bardzo dobrze przyswajalne, zatem nie tylko może zapobiec powstawaniu niedokrwistości ale i pomoże z niej wyjść

Zbawienny przy dnie moczanowej

Ponieważ sok z kapusty wspomaga metabolizm, pomaga w odchudzaniu, zapobiega wchłanianiu tłuszczów, jest pomocny u osób cierpiących na dnę

Ulga dla wątroby

Ponieważ sok z kapusty kiszonej pomaga w oczyszczaniu organizmu, odciąża wątrobę, która dzięki temu może pracować wydajniej. Jeśli ktoś ma problem z trawieniem tłuszczy, to sok z kapusty jak najbardziej wskazany. Pobudza on do pracy pęcherzyk żółciowy i wzmaga wydzielanie soków trawiennych

No i to jeszcze nie wszystko, bo sok z kiszonej kapusty działa odmładzająco, pomaga w walce z trądzikiem, poprawia stan włosów, jest pomocny przy refluksie, jest idealny na kaca, pomaga obniżyć poziom cukru we krwi, działa przeciwzapalnie itd.

Najlepiej taki sok robić samemu albo jeśli już kupny to w sklepie ze zdrową żywnością w szklanej butelce.

Teraz jest akurat sezon więc zachęcam do korzystania z dobrodziejstw tego soku. Oczywiście sama kapusta kiszona ma również dobroczynny wpływ na nasz organizm, więc zajadajcie się nią jak najczęściej.

mp/szlachetnezdrowienet.pl