Solidarna Polska wzywa do "powstrzymania ideologicznego szaleństwa" pakietu Fit for 55

– Banksterzy zarabiają na międzynarodowych rynkach, a Polacy za to płacą. Bo czym innym jest system handlu uprawnieniami ETS? Ktoś w pewnym momencie wprowadził system, który polega na tym, że doprowadza się do gry giełdowej, a to przekłada się na nasze warunki. Odpowiadają za to dwie osoby – Donald Tusk oraz Ewa Kopacz – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej polityk Solidarnej Polski Jacek Ozdoba.

Klub SP wezwał do "powstrzymania ideologicznego szaleństwa", które niesą ze sobą propozycje zawarte w pakiecie Fit for 55. W konferencji prasowej uczestniczyli posłowie formacji politycznej Zbigniewa Ziobry Janusz Kowalski oraz Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska.

Odnieśli się oni do zaproponowanego przez Unię Europejską politycznego programu Fit for 55, który tak naprawdę jest pewną formą programu wyborczego, a nie – jak to jest przedstawiane przez polityków UE – programu gospodarczego. Są to więc w czystej postaci propozycje ideologiczne a nie gospodarcze, a ich wdrożenie niosłoby ze sobą ogromne zagrożenia dla wielu krajów europejskiej wspólnoty.

Handel uprawnieniami

– Pakiet Fit for 55, który został oceniony przez PKO, przez niezależnych ekspertów, zakłada, że czteroosobowa rodzina zapłaci 256 tys. złotych, a jedna osoba, czyli każdy z nas, zapłaci 64 tys. złotych za szaleństwa, które chce nam zafundować środowisko Donalda Tuska, środowisko europejskich biurokratów – wskazał wiceszef resortu klimatu i środowiska.

Unijne założenia przewidują podwyższenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w obszarze Unii Europejskiej do 2030 roku z 40 do 55 proc. w zestawieniu z poziomem z 1990 roku. – W ciągu dekady, do 2030 roku Polska będzie musiała wydać o ponad 300 mld euro więcej, niż będą wynosić wpływy z członkostwa w Unii Europejskiej – podkreślił z kolei poseł Janusz Kowalski.

Solidarna Polska Ziobry przygotowała w odpowiedzi na szkodliwe zapisy programu Fit fo 55 uchwałę "w sprawie wyjścia Polski z mechanizmów unijnej polityki klimatycznej i podjęcia działań na rzecz transformacji energetycznej zapewniającej bezpieczeństwo kraju".

Jak możemy w niej przeczytać, "unijna polityka klimatyczna prowadzi do skutków odwrotnych od zamierzonych. Stwarza ogromne zagrożenie dla zapewnienia potrzeb bytowych Polaków, rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa państwa".

Pełna treść dokumentu została udostępniona przez klub Zbigniewa Ziobryna Twitterze.

Wiceminister @OzdobaJacek pyta: Po której stronie stoi @donaldtusk? Czy po stronie drożyzny i niemieckiej strategii oraz uzależnienia od rosyjskiego gazu czy stoi po stronie Polaków i nie chce polityki klimatycznej, która doprowadzi do drożyzny? pic.twitter.com/pRDscUcahX — Solidarna Polska (@SolidarnaPL) January 11, 2022

mp/tvp info/twitter