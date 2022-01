Sondaż: PiS wygrywa, PSL ponad progiem

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość - wynika z sondażu pracowni Estymator na zlecenie portalu dorzeczy.pl.

Prawo i Sprawiedliwość - Zjednoczona Prawica mogłoby liczyć na 35,9 proc. poparcia. To nieznaczny wzrost (0,6 proc.) w stosunku do poprzedniego badania, które miało miejsce w listopadzie. Przełożyłoby się to na 196 mandatów w Sejmie - o 39 mniej niż obecnie.

Na drugim miejscu znajduje się Platforma Obywatelska z poparciem 24,2 proc. badanych. Oznacza to wzrost o 0,4 proc. i przekłada się na 119 mandatów w Sejmie - o 15 mniej niż obecnie.

Na trzecim miejscu uplasowała się Polska 2050 z poparciem 13,5 proc. uczestników badania. Wiąże się to z największym spadkiem od poprzedniego badania, który wynosi 2,3 proc. Partia Hołowni uzyskałaby 59 mandatów w Sejmie.

Na daszych miejscach znajdują się Konfederacja (9 proc., 36 mandatów w Sejmie), Lewica (8,4 proc., 28 mandatów) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (6,8 proc. badanych, 21 mandatów).

Frekwencja wyniosłaby 58 proc.

jkg/dorzeczy