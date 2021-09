Sondaż. Polacy nie widzą szansy na polityczny sukces dla Tuska po jego powrocie do kraju

Chyba nie tak wyobrażał sobie własny powrót na białym koniu do krajowej polityki, po latach spędzonych na salonach eurokratów, były premier RP Donald Tusk. Większość Polaków nie widzi przed nim jakichkolwiek perspektyw na odniesienie politycznego sukcesu w Polsce. A zaledwie 8 proc. badanych jest przekonana, że „efekt Tuska” okaże się być pozytywny dla niego samego.

Portal wPolityce.pl opublikował sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes. Wynika z niego, że większość Polaków, 54 proc., nie prognozuje odniesienia sukcesu na rodzimym podwórku politycznym przez przywódcę opozycji totalnej. Zaledwie 23 proc. badanych dostrzega taką szansę, ale tylko 8 proc. spośród nich jest co do tego mocno przekonanych.

Oczywiście najliczniejszą grupą wierzącą w powodzenie politycznych poczynań szefa PO jest elektorat jego własnej partii. Jednak nawet pośród niego - 12 proc. nie wierzy w skuteczność działań Donalda Tuska. Natomiast aż 86 proc. elektoratu ZP jest przekonanych, że były premier nie ma szans na odniesienie politycznego sukcesu w Polsce. Najbardziej podzieleni w tej kwestii są wyborcy Polski 2050 Szymona Hołowni, 38 proc. spośród nich widzi szansę przed Tuskiem, a 35 proc. jej nie dostrzega.

ren/wpolityce.pl