Spór z Brukselą. Prezydent Duda spotkał się z Emmanuelem Macronem

Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, z którym rozmawiał m.in. o polsko-francuskim partnerstwie strategicznym w sprawach energetyki, redukcji napięć pomiędzy Polską a instytucjami unijnymi oraz przełamywaniu podziałów w Unii Europejskiej.

Prezydentowi Polski w czasie roboczej wizyty w Paryżu towarzyszą szefowie Biura Polityki Międzynarodowej i Biura Bezpieczeństwa Narodowego: Jakub Kumoch i Paweł Soloch oraz przedstawiciele rządu: wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk i wiceszef MKiŚ Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego prezydent Francji powitał Andrzeja Dudę około godz. 13. Następnie odbyły się rozmowy plenarne i kilkudziesięciominutowa rozmowa prezydentów w cztery oczy.

- „Obaj prezydenci podkreślili, że Polska i Francja są ważnymi partnerami strategicznymi w sprawach energetyki i zamierzają tę współpracę znacząco i wielopłaszczyznowo rozszerzyć. Rozmawiano też o sposobach osiągnięcia, i to maksymalnie szybko, redukcji napięć między Polską a instytucjami UE w kontekście zbliżającej się prezydencji francuskiej. Zarówno Polska jak i Francja są zainteresowane silną Unią Europejską i przełamywaniem podziałów w Unii”

- przekazał Polskiej Agencji Prasowej szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Do dzisiejszego spotkania odniósł się również w mediach społecznościowych, gdzie podkreślił, że było ono „ważnym momentem trwającego od paru miesięcy dialogu Andrzeja Dudy z Emmanuelem Macronem”.

Sam Andrzej Duda podziękował prezydentowi Francji za spotkanie wyrażając nadzieję, że przyniesie ono korzyść Polsce, Francji i Unii Europejskiej.

I thank the President @EmmanuelMacron for the invitation and a very good meeting in Paris. I hope this important, friendly conversation will benefit Poland, France and the EU. 🇵🇱🇫🇷🇪🇺 pic.twitter.com/gSYhqgdoRC